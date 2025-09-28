قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد عن طقس الغد: معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 33
احذروا عقوبتها.. خالد الجندي: في حاجة اسمها تشجيع الفاحشة بالقلب
أحكام رادعة للمتهمين في قضية رشوة الجمارك الجديدة| تفاصيل
تقديم الدعم للموهوبين والنوابغ.. توجيهات هامة من التعليم العالي بشأن الأنشطة في الجامعات
سرايا القدس تعلن تدمير دبابة إسرائيلية جنوبي مدينة غزة
عضو الوطني الفلسطيني: تحالف لاهاي رسالة قانونية وأخلاقية لعزل إسرائيل دوليا
ترامب: الجميع على أهبة الاستعداد لاستقبال حدث استثنائي في الشرق الأوسط
إيفان أوس: الهجمات الروسية التصعيدية الأخيرة على كييف تمثل ضغطًا شديد الخطورة
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجمات روسيا رسالة بأن موسكو لا تريد سلام
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
إدريس يستقبل نائب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية لتفعيل شراكة رياضية

ياسمين تيسير

استقبل المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الأحد بمقر اللجنة بالقاهرة، بختيار فريق رسول فرهد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، رئيس الاتحاد العراقي نائب رئيس الاتحاد العربي للترايثلون.

وحضر اللقاء اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للترايثلون، عضو لجنة الحكماء باللجنة الأولمبية المصرية.

حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز سبل التعاون الرياضي بين مصر والعراق، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الأولمبية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين اللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها العراقية، بما يهدف إلى دعم العلاقات الثنائية في المجال الرياضي، وتنظيم معسكرات تدريبية مشتركة، إلى جانب تبادل الوفود والخبراء بين البلدين.

وتم خلال اللقاء إجراء مكالمة هاتفية مع عقيل مفتن، رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، حيث عبر عن ترحيبه الكبير بالتعاون مع الجانب المصري، وأكد على أهمية هذه الخطوة في دعم مسيرة الرياضة العراقية والمصرية في المحافل الدولية.

وأعرب المهندس ياسر إدريس، عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مشيرا إلى أن العلاقات التاريخية بين مصر والعراق لا تقتصر على الجوانب السياسية والثقافية فقط، بل تمتد أيضا إلى المجال الرياضي، الذي يعد أداة فعالة للتقارب والتعاون بين الشعوب.

وأضاف إدريس: نؤمن بأهمية التكامل العربي في المجال الرياضي، ولدينا في مصر من الخبرات والإمكانيات الرياضية ما يمكن أن نضعه في خدمة الأشقاء في العراق، من خلال برامج تدريبية وتأهيلية وتبادل للخبرات الفنية والإدارية.

واختتم إدريس تصريحاته قائلا: «نحن منفتحون على كل مبادرات التعاون المشترك مع الأشقاء العرب وملتزمون بتفعيل هذا البروتوكول في أقرب وقت، بما يخدم مصلحة الرياضة في البلدين، ويعزز من حضورنا العربي والدولي».

من جانبه، عبر بختيار فريق رسول فرهد عن تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال من اللجنة الأولمبية المصرية، مؤكدا على عمق العلاقات الرياضية بين مصر والعراق، وأهمية تطويرها بما يخدم مصلحة الرياضيين في كلا البلدين.

وقال بختيار: «زيارتنا اليوم تأتي في إطار سعينا لتفعيل التعاون المشترك مع المؤسسات الرياضية الرائدة في الوطن العربي، ومصر تعد من الدول الكبرى ذات التاريخ العريق في المجال الرياضي، ولدينا الكثير لنتعلمه ونشاركه معا».

وأضاف: «نهدف من توقيع هذا البروتوكول إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين اللجنتين، من خلال إقامة معسكرات تدريبية متبادلة، وتنظيم دورات تأهيلية للحكام والمدربين، إضافة إلى المشاركة المشتركة في البطولات الإقليمية والدولية».

واختتم بختيار تصريحه قائلا: «نتطلع إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع اللجنة الأولمبية المصرية، وسنعمل على تنفيذ بنود البروتوكول بشكل عملي وفعال، بما يضمن نتائج ملموسة تعود بالنفع على الرياضة العربية بشكل عام».

