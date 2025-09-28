إعلامي: برونو لاج أعتذر عن تدريب الأهلي.. واستفسر عن مركز زيزو بالملعب

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن البرتغالي برونو لاج مدرب بنفيكا البرتغالي السابق، أعتذر عن تولي تدريب الأهلي صباح اليوم الأحد من خلال إميل رسمي للنادي.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: برونو لاج ومدرب الأحمال سألوا عن النادي الأهلي، وتابعوا مبارياته الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف: برونو لاج أبلغ إدارة الأهلي برغبته في الاستمرار في أوروبا وعدم التدريب في خارج أوروبا، على الرغم من قيامه بالسؤال عن الاهلي ومباريات الأهلي وعقد العديد من الجلسات مع مسؤولي الأهلي.

وتابع: برونو لاج سأل أيضا عن مركز أحمد سيد زيزو في الملعب، حيث شاهد مباريات الأهلي وسأل عن مركز زيزو في الملعب لأنه رأى أنه يلعب بدون مركز محدد.