"حكماء المسلمين": الانتفاع بالمعلومات حقٌّ إنسانيٌّ يعزز العدالة والشفافية ويكرِّس قيم الأخوة الإنسانية

أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن الحق في الحصول على المعلومات يُعد من الركائز الجوهرية لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات، بما يسهم في بناء عالم أكثر عدلًا وتضامنًا.



وقال مجلس حكماء المسلمين - في بيان بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات الذي يوافق الثامن والعشرين من سبتمبر كل عام - إنَّ تمكين الشباب من الوصول إلى المعرفة الموثوقة يمثل خطوة أساسية نحو إعداد أجيال قادرة على المساهمة الفاعلة في خدمة الإنسانية، وصناعة مستقبل أكثر وعيًا وتماسكًا، داعيًا المؤسسات الإعلامية والثقافية والتعليمية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية في نشر المعلومات الصحيحة ومكافحة التضليل، بما يعزز السِّلم المجتمعي ويكرِّس قيم الأخوة الإنسانية.



ويجدد مجلس حكماء المسلمين التزامه بدعم المبادرات الرامية إلى إتاحة المعلومات للجميع من دون تمييز؛ إيمانًا بأن المعرفة حق أصيل للإنسان، وأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز روح التعاون والتضامن بين الأمم والشعوب، لافتًا إلى أن تعميم الانتفاع بالمعلومات يسهم في بناء مستقبل يقوم على العدالة والشفافية والمسؤولية المشتركة.

