محافظات

جامعة كفر الشيخ تحصد مركزين متقدمين بالملتقى الشعري الأول لإقليم الدلتا

طلاب جامعة كفر الشيخ
طلاب جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

حصدت جامعة كفر الشيخ المركز الأول والثالث في مسابقة الشعر بالفصحى والعامية بالملتقى الشعري الأول لتحالف جامعات إقليم الدلتا، والذي أقيم بمعسكر جامعة طنطا بمدينة بلطيم.

 وجاءت مشاركة الجامعة برعاية الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رشدي شوقي العدوي، عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

ويأتي هذا الفوز تأكيدًا على حرص جامعة كفر الشيخ على تعزيز دور الأنشطة الثقافية والفنية في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم، بما يسهم في بناء أجيال قادرة على الإبداع والعطاء في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، قدم الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، خالص التهاني القلبية، لكل من الطالب عطية عبد اللطيف محمد إبراهيم، بكلية التمريض، لحصوله على المركز الأول في مسابقة الشعر الفصحى، والطالب إسلام سعد يوسف عبد الله يوسف، بكلية الألسن، لحصوله على المركز الثالث في مسابقة شعر العامية، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تفخر بأبنائها المبدعين في مختلف المجالات، وأن مثل هذه الإنجازات تعكس دعم الجامعة المستمر للأنشطة الطلابية، وتبرز مواهب الطلاب وقدراتهم الإبداعية. 

وأضاف أن حرص الجامعة على تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في المسابقات والمهرجانات المختلفة، إيمانًا منا بأن النشاط الطلابي شريك أساسي للعملية التعليمية، وعنصر مهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب.

ومن جانبه، أعرب الدكتور رشدي شوقي العدوي، عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، عن سعادته بهذا الفوز، مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارة النشاط الثقافي والفني في رعاية الموهوبين والمبدعين من طلاب الجامعة.

 وأشار إلى أن تحقيق طلاب جامعة كفر الشيخ لهذه المراكز المتقدمة يعكس تميزهم وإصرارهم على المنافسة والإبداع، والسعي دائمًا إلى توفير البيئة الداعمة التي تحتضن هذه الطاقات الشابة وتفتح أمامها آفاقًا أوسع من النجاح.

كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

