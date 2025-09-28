التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين فاركو و مودرن سبورت

انتهت احداث الشوط الاول بين فريق مودرن سبورت ونظيره فاركو بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري Nile.

تشكيل مودرن سبورت أمام فاركو في الدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، أحمد مزهود، علي فوزي

خط الوسط: غنام محمد، عماد حمدي، علي زعزع

هجوم: ارنولد ايبا، حسام حسن، محمود ممدوح

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى مخلوف، طارق سيد، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، محمد مسعد، محمود شعبان، محمد هلال، أدم رجم، رشاد المتولي.