أخبار التكنولوجيا |هواتف آيفون 17 تواجه مشكلات في هذه الخاصية .. سعر الاشتراك في فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات
من مونتريال .. مصر والإمارات تعززان التعاون في مجال الطيران لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
أخبار البلد

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يختار مصر لاستضافة مؤتمر مقدمي الخدمات الأرضية لعام 2026

نورهان خفاجي

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) عن اختيار مصر لاستضافة الدورة الثامنة والثلاثين من المؤتمر الدولي لمقدمي الخدمات الأرضية (IATA Ground Handling Conference - IGHC) والمقرر انعقادها في مايو 2026 تحت رعاية شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، ويأتي اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث العالمي المرموق تتويجًا للجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجيستية بمطاراتها، والتي تُعد من الأكبر والأكثر تطورًا في أفريقيا.

وفى ضوء ذلك إلتقى الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران محمد لطفي المدير الإقليمي لمنطقه شمال أفريقيا و بلاد الشام بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) والسيدة Laetitia Slottved رئيس قطاع الأحداث والمؤتمرات بشركة CP&S- Events  وذلك بحضور خالد عطوة رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، حيث هنأ محمد لطفى  الطيار أحمد عادل على استضافة مصر للدورة الثامنة والثلاثين من الحدث الهام، مؤكدًا أن اختيار القاهرة يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) لمصر للطيران وخاصة في مجال الخدمات الأرضية وكذا دور مصر في صناعة الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أعرب الطيار أحمد عادل عن اعتزازه البالغ باختيار مصر لاستضافة هذا الحدث الدولي الهام، وهو ما يعكس وجودها على خريطة الفعاليات الدولية الكبرى، مشيرًا إلى أن انعقاد هذا المحفل الدولى بمصر يمثل فرصة كبيرة لإبراز التطور الكبير الذي تشهده المطارات المصرية والبنية التحتية الداعمة لصناعة النقل الجوي، وأضاف: "يسعدنى أن أتقدم بالتهنئة إلى العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية على هذا الإنجاز المشرف والذى يُبرز قدرات الشركة وإمكانياتها الكبيرة في تقديم خدمات أرضية عالية الجودة وفقًا لأحدث المعايير العالمية. "

وأكد رئيس مصر للطيران، أن الشركة لن تدخر جهدًا فى  تنظيم هذا الحدث الاستثنائى  ليخرج بالصورة المشرفة التى تليق بقطاع الطيران المدنى وبهذا الصرح العريق بما يعكس الوجه الحضاري لمصر أمام المشاركين من مختلف دول العالم، وأوضح عادل أن المؤتمر سيوفر منصة مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الخدمات الأرضية، مما يعزز مكانة مصر كمحور استراتيجي لصناعة الطيران في المنطقة، كما تفتح أفاقًا جديدة للتعاون الدولي وجذب الاستثمارات، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران المدني والخدمات اللوجيستية في أفريقيا والشرق الأوسط.

هذا ويُعد مؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمقدمي الخدمات الأرضية IGHC أحد أهم المؤتمرات السنوية على مستوى العالم في مجال الطيران المدني، حيث يجتمع تحت مظلته أكثر من 1000 مشارك من كبار الخبراء والمسؤلين التنفيذيين من شركات الطيران العالمية، ومقدمي الخدمات الأرضية، ومشغلي المطارات، وموردي المعدات والتقنيات المتخصصة. وتناقش جلسات المؤتمر أحدث التوجهات والتحديات والفرص في صناعة الطيران، بما في ذلك معايير السلامة، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية، ورفع كفاءة العمليات لمواكبة النمو المتسارع في حركة الطيران العالمية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر برنامجًا متكاملًا يشمل جلسات نقاشية يشارك فيها قادة الفكر في الصناعة، ومعرضًا تجاريًا يضم أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الخدمات الأرضية، إلى جانب ورش عمل متخصصة لمناقشة الحلول العملية للتحديات التشغيلية، فضلًا عن فرص واسعة للتواصل وبناء الشراكات بين الشركات العالمية المشاركة.

الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا الخدمات الأرضية مصر للطيران

