قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة
منافس جديد لـ واتساب يظهر في الهند.. ما هو تطبيق أراتاي؟
هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء
برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة
أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية
لطلاب أولى ثانوي| خطوات الدخول على منصة “كيريو” المخصصة لمادة البرمجة
باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يستعيد أفشة وزيزو قبل القمة المرتقبة أمام الزمالك

زيزو وأفشة
زيزو وأفشة
إسلام مقلد

حسم الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها مساء غد الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز، في لقاء جماهيري ينتظره عشاق الكرة المصرية.

القائمة شهدت عودة ثنائي الوسط الهجومي محمد مجدي "أفشة" وأحمد سيد "زيزو" بعد اكتمال جاهزيتهما الطبية والفنية، في حين استبعد الجهاز الفني الثنائي المغربي أشرف داري وجراديشار.

عودة قوية تمنح الأهلي دفعة هجومية

عودة أفشة وزيزو تمثل خبرًا سارًا لجماهير القلعة الحمراء، إذ يمتلك الثنائي خبرة كبيرة في المباريات الحاسمة وقدرة على صناعة الفارق في الخط الأمامي.

أفشة أنهى مؤخرًا برنامجه العلاجي من إصابة في عضلة السمانة، بينما تجاوز زيزو إصابة العضلة الضامة، وشارك في تدريبات الفريق الجماعية منذ يومين، ليؤكد جاهزيته لخوض القمة.

استبعاد داري وجراديشار

في المقابل، قرر عماد النحاس منح أشرف داري المزيد من الوقت لاستعادة كامل جاهزيته الفنية والبدنية بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، بينما خرج جراديشار من القائمة أيضًا نتيجة عدم تعافيه الكامل من إصابة لحقت به مؤخرًا.

تجهيز تكتيكي خاص للمواجهة

الجهاز الفني بقيادة النحاس كثف خلال الأيام الماضية التحضيرات الفنية والبدنية للاعبين، مع تطبيق خطط تكتيكية تركز على التنظيم الدفاعي المحكم والاعتماد على الانطلاقات السريعة في الهجمات المرتدة.

كما منح المدرب تعليمات خاصة باستغلال قدرات أفشة وزيزو في صناعة اللعب وفتح مساحات أكبر أمام المهاجمين لزيادة الحلول الهجومية.

مواجهة تحمل طابعًا خاصًا

القمة المرتقبة لا تقتصر على النقاط الثلاث فقط، بل تحمل دائمًا طابعًا خاصًا يتجاوز حدود المنافسة المحلية، حيث يسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعويض تراجع الأداء في بعض المباريات السابقة، بينما يطمح الزمالك لتأكيد حضوره القوي في البطولة.

الأهلي الزمالك الدوري الممتاز أفشة أحمد سيد زيزو زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

لبلبة تشارك في جولة تفقدية لراعي مصر

لبلبة تشارك "راعي مصر" في جولة إنسانية بالمنيا لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

جامعة سوهاج

طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يفتتحون العام الدراسي باحتفالية مهيبة

نائب رئيس المصري .. المجلس فى انعقاد دائم مع رئيسه رغم وجوده خارج البلاد

نائب رئيس المصري .. المجلس فى انعقاد دائم مع رئيسه رغم وجوده خارج البلاد

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

إسرائيل والتحذيرات المصرية

كلمة عبدالعاطي تشعل الجدل في إسرائيل.. وصحف عبرية ترصد تحذيرات مصر

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تنمية الثروة السمكية في مصر ودورها في تحقيق الأمن الغذائي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: رسائل الحرب والسلام

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: شعائرنا الدينية من العادة إلى العبادة

المزيد