الأهلي يستعيد أفشة وزيزو قبل القمة المرتقبة أمام الزمالك

حسم الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها مساء غد الإثنين ضمن منافسات الدوري الممتاز، في لقاء جماهيري ينتظره عشاق الكرة المصرية.

القائمة شهدت عودة ثنائي الوسط الهجومي محمد مجدي "أفشة" وأحمد سيد "زيزو" بعد اكتمال جاهزيتهما الطبية والفنية، في حين استبعد الجهاز الفني الثنائي المغربي أشرف داري وجراديشار.

عودة قوية تمنح الأهلي دفعة هجومية

عودة أفشة وزيزو تمثل خبرًا سارًا لجماهير القلعة الحمراء، إذ يمتلك الثنائي خبرة كبيرة في المباريات الحاسمة وقدرة على صناعة الفارق في الخط الأمامي.

أفشة أنهى مؤخرًا برنامجه العلاجي من إصابة في عضلة السمانة، بينما تجاوز زيزو إصابة العضلة الضامة، وشارك في تدريبات الفريق الجماعية منذ يومين، ليؤكد جاهزيته لخوض القمة.

استبعاد داري وجراديشار

في المقابل، قرر عماد النحاس منح أشرف داري المزيد من الوقت لاستعادة كامل جاهزيته الفنية والبدنية بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، بينما خرج جراديشار من القائمة أيضًا نتيجة عدم تعافيه الكامل من إصابة لحقت به مؤخرًا.

تجهيز تكتيكي خاص للمواجهة

الجهاز الفني بقيادة النحاس كثف خلال الأيام الماضية التحضيرات الفنية والبدنية للاعبين، مع تطبيق خطط تكتيكية تركز على التنظيم الدفاعي المحكم والاعتماد على الانطلاقات السريعة في الهجمات المرتدة.

كما منح المدرب تعليمات خاصة باستغلال قدرات أفشة وزيزو في صناعة اللعب وفتح مساحات أكبر أمام المهاجمين لزيادة الحلول الهجومية.

مواجهة تحمل طابعًا خاصًا

القمة المرتقبة لا تقتصر على النقاط الثلاث فقط، بل تحمل دائمًا طابعًا خاصًا يتجاوز حدود المنافسة المحلية، حيث يسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعويض تراجع الأداء في بعض المباريات السابقة، بينما يطمح الزمالك لتأكيد حضوره القوي في البطولة.