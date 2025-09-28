جمال شقرة: تاريخ عبد الناصر كله دعم شعبي ووصف بالمعلم

كشف الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن قوة الثورة المضادة على المستوى الداخلى والخارجى تحاول تشويه صورة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، وهو شخصية عظيمة وله أعداء كثيرون".

وأضاف جمال شقرة ، خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن المخابرات الإسرائيلية كانت تعتبر أشرف مروان العميل رقم واحد ، ولكنه أربكهم حيث تم زرعه في العمق داخل الاستخبارات الإسرائيلية، والتاريخ نصر جمال عبد الناصر فيما يتعلق بأشرف مروان.

وأكد جمال شقرة، أن المصريين يحتفلون دائما بإحياء الذكرى السنوية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لأن الشعب يحب زعيم إنحاز له وهذه جزء من الشخصية المصرية، وتاريخ عبد الناصر كله دعم شعبى بعد المؤامرة الكبرى بعد 67، كما أن الشعب وصفه بالمعلم".