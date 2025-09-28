قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة الساعة من 12 صباحًا إلى 11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد
نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة
منافس جديد لـ واتساب يظهر في الهند.. ما هو تطبيق أراتاي؟
هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء
برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة
أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كاتدرائية العذراء بدمنهور تحتضن مؤتمر الشباب الثاني “إنسان ٢”

الأنبا إيلاريون والأنبا رافائيل
الأنبا إيلاريون والأنبا رافائيل
ميرنا رزق

نظّمت كاتدرائية السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بدمنهور مؤتمرها الثاني للشباب تحت عنوان “إنسان ٢” بمشاركة شباب وشابات كنائس مدينة دمنهور، وجاءت موضوعاته هذا العام تحت شعار: [إنسان مسيحي – واثق، واضح، واعي].

حضر المؤتمر أصحاب النيافة:
• نيافة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة
• نيافة الأنبا بافلي أسقف عام قطاع المنتزه بالإسكندرية
• نيافة الأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية.

وتضمّنت الفعاليات فقرات متنوعة وإسكتشات تمثيلية، ندوات وحوارات مع الآباء الأساقفة، إلى جانب فيديو قصير عن نيافة الأنبا باخوميوس.

كما أُقيم حوار خاص مع نيافة الأنبا إيلاريون عن مسيرته في الحياة والخدمة، وأعرب في الختام عن امتنانه لجهود الشباب والخدام وسعادته بالمؤتمر.

يُذكر أن المؤتمر أسسه نيافة الأنبا باخوميوس العام الماضي، إذ قدّم دعمه وتشجيعه للشباب في انطلاقته الأولى.

كنائس مدينة دمنهور مسيحي الأنبا رافائيل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة الأنبا باخوميوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: تأجيل قضاء الصلوات الفائتة جائز لكن الإنسان لا يضمن عمره

القرض من أجل الزواج

حكم القرض للزواج.. اعرف رأي الشرع في الاستدانة لإكمال نصف الدين

الصلاة

حكم العجز عن استقبال القبلة للصلاة.. اعرف التصرف الشرعي

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

إسرائيل والتحذيرات المصرية

كلمة عبدالعاطي تشعل الجدل في إسرائيل.. وصحف عبرية ترصد تحذيرات مصر

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: هيئة المجتمعات العمرانية .. دماء جديدة تصوغ مستقبل الجمهورية الجديدة

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تنمية الثروة السمكية في مصر ودورها في تحقيق الأمن الغذائي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: رسائل الحرب والسلام

المزيد