كاتدرائية العذراء بدمنهور تحتضن مؤتمر الشباب الثاني “إنسان ٢”

نظّمت كاتدرائية السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بدمنهور مؤتمرها الثاني للشباب تحت عنوان “إنسان ٢” بمشاركة شباب وشابات كنائس مدينة دمنهور، وجاءت موضوعاته هذا العام تحت شعار: [إنسان مسيحي – واثق، واضح، واعي].

حضر المؤتمر أصحاب النيافة:

• نيافة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة

• نيافة الأنبا بافلي أسقف عام قطاع المنتزه بالإسكندرية

• نيافة الأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية.

وتضمّنت الفعاليات فقرات متنوعة وإسكتشات تمثيلية، ندوات وحوارات مع الآباء الأساقفة، إلى جانب فيديو قصير عن نيافة الأنبا باخوميوس.

كما أُقيم حوار خاص مع نيافة الأنبا إيلاريون عن مسيرته في الحياة والخدمة، وأعرب في الختام عن امتنانه لجهود الشباب والخدام وسعادته بالمؤتمر.

يُذكر أن المؤتمر أسسه نيافة الأنبا باخوميوس العام الماضي، إذ قدّم دعمه وتشجيعه للشباب في انطلاقته الأولى.