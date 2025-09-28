بقرار جمهوري.. الدكتور أسامة ندا عميدا لكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور أسامة ندا عميدا لكلية الفنون التطبيقية بالجامعة.

وقدم الدكتور ناصر الجيزاوي، التهنئة، للدكتور أسامة ندا، متمنيًا له التوفيق والنجاح فى مهام منصبه.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قد أعلن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد سعيد عميدا لكلية الهندسة بشبرا.

وقدم الدكتور ناصر الجيزاوي، التهنئة للدكتور محمد سعيد، متمنيًا له التوفيق والنجاح فى مهام منصبه.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور علي عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على مجهوداته خلال فترة عمله قائما بأعمال عمادة الكلية.