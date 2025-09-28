عائد مرتفع ومرونة في السحب .. تعرف على ودائع CIB

يتيح بنك CIB نظام جديد للودائع لأجل، يقدم للعملاء فرصة لتحقيق عائد مرتفع دون الحاجة إلى حجز أموالهم لفترات طويلة.

يتيح البنك للعملاء تحديد سعر العائد وفقًا لقطاع العميل، وذلك بدءًا من 5000 جنيه مصري.

يتميز هذا النظام بتجربة مصرفية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء، حيث يوفر أسعار عائد ثابتة لفترات زمنية مرنة تتراوح من أسبوع إلى سنتين.

يمكن للعملاء الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة الاستفادة من هذه الودائع، مع إمكانية تجديد الوديعة تلقائيًا.

يمكن للعملاء اختيار عملة الوديعة من بين الجنيه المصري، الدولار الأمريكي، اليورو، أو الجنيه الإسترليني، كما يُصرف العائد شهريًا أو عند استحقاق الوديعة، حسب تفضيلاتهم.

لتحقيق أقصى استفادة، يوفر البنك تسهيلات سحب على المكشوف تصل إلى 95% من قيمة الودائع. كما يقدم أسعار عائد حصرية لكبار السن فوق 60 عامًا، مما يتيح لهم الاستفادة من عوائد تنافسية على الودائع الجديدة بالجنيه المصري.

للمزيد من المعلومات، يمكن للعملاء زيارة أقرب فرع من فروع CIB للاستفادة من هذه العروض المميزة.