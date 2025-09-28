البلوجر آلاء عبدالوهاب تستغيث بالقانون بعد تعرضها للتهديد والاعتداء

ظهرت البلوجر وصانعة المحتوى آلاء عبدالوهاب في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تيك توك، تطالب فيه بتدخل القانون لحمايتها بعد تعرضها لتهديدات وإهانات عقب فسخ خطبتها، مؤكدة: «مش هنتظر مصير نيرة أشرف».

وأوضحت عبدالوهاب أن خلافات شخصية دفعتها إلى إنهاء الخطبة، مشددة على أنها لم تخطئ في حق خطيبها السابق، وأضافت أن الأخير اعتدى على والدها ثم قدم اعتذارًا لاحقًا، إلا أن والدها رفض عودته.

وتابعت أنها تلقت تهديدًا مباشرًا منه عبر الهاتف، حيث قال لها: «مش هسيبك وشوفي هعمل إيه». كما أشارت إلى أنه توجه إلى منزلها، وقام بسبّها والتطاول على شرفها، قبل أن يقلب الطاولة ويلقي طفاية حريق على وجهها ويقذفها بالحجارة في الشارع.

وكشفت البلوجر أنها تواصلت مع والد خطيبها السابق، إلا أنها فوجئت برده قائلًا: «لو عملتي محاضر، مش هخليكي تطلعي من البيت».