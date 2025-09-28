مقترح لتطوير منطقة كورنيش النيل برأس البر

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مع فريق ورشة العمل المشتركة لجامعتى عين شمس وبرلين " الدكتور حسن المويلحى استاذ بجامعة برلين التقنية والدكتورة مروة عبد اللطيف أستاذ مساعد بجامعة عين شمس والدكتور أحمد عمرو مدرس بجامعة عين شمس " ، وذلك فى إطار عملهم داخل المحافظة لوضع رؤية لتطوير منطقة كورنيش النيل بمدينة رأس البر

حيث تم عقد اجتماع بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و اللواء وائل الشربينى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وشهد الاجتماع استعراض لعدد من النقاط حول الدراسة الميدانية التى أجراها الفريق بالمنطقة، وذلك بالمشاركة المجتمعية، وناقش " المحافظ " محاور تلك الدراسة والمقترحات وأيضًا الحلول والبدائل للارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة واستغلال الفراغات العامة للانشطة والباعة وكذا دراسة الموقف الخاص بالمعديات التى تربط رأس البر بمدينة عزبة البرج لتحقيق رؤية التطوير الشامل وفقًا للمواصفات المحددة و طبقًا للاحتياجات بالوضع الراهن .

حيث أكد " محافظ دمياط " على تعاون المحافظة مع الفريق لاستكمال تلك الدراسات ، وتحقيق تلك الرؤية .

وعلى الجانب الآخر،، اعرب الفريق عن سعادتهم بالعمل بالمحافظة كما أشادوا بما تم تحقيقه من جهود لاطلاق مهرجان دمياط فى نسخته الثانية، و تضمنه لفاعليات متميزة لاقت إقبال كبير.