رياضة

هشام حنفي: فريق الزمالك يمتلك أسلحة قوية عن الأهلي في مباراة القمة

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

قال هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، إن فريق الزمالك يمتلك أسلحة قوية ستكون خطيرة على الأحمر، في مباراة القمة المرتقبة بينهما بالجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج "استاد المحور": "زيزو طلب من وليد الدين خوض مباراة القمة لكن الإصابة منعته، ومن وجهة نظري محمد على بن رمضان سيصنع الفارق مع الفريق أمام الزمالك».

وأضاف: “قلقان من خوان بيزيرا لأنه لاعب مميز للغاية وسلاح قوي في الهجوم، وثنائي قلب دفاع الزمالك سيصنعا الفارق”.

واختتم حديثه قائلًا: “يجب على إدارة الأهلي التعاقد مع مدرب عالمي حتى لو حصل على راتب كبير، بسبب جودة اللاعبين في الفريق”.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي ضد الزمالك، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر الجاري.

إدارة الأهلي الزمالك القمة الدوري المصري الممتاز زيزو وليد الدين

