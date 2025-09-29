جائزة دولية لاورنچ مصر.. الأفضل في المسؤولية المجتمعية بقطاع الاتصالات 2025

أعلنت مؤسسة The Global Economics عن فوز شركة اورنچ مصر بجائزة Award TGE الدولية لعام 2025 عن فئة أفضل شركة في المسؤولية المجتمعية بقطاع الاتصالات، وذلك ضمن الجوائز السنوية المرموقة التي تنظمها المؤسسة ومقرها لندن، والتي تستهدف تكريم أبرز الشركات التي تتميز بتأثيرها العميق وبصمتها الاستثنائية في الأسواق العالمية.

يأتي هذا التكريم الدولي تأكيداً على الاستراتيجية الرائدة لاورنچ مصر في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي اتسمت بالشمول والتنوع لدعم ومساندة فئات المجتمع المختلفة في العديد من القطاعات. وقد تميزت الشركة خلال عام 2024 بتنفيذ مبادرات مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا لتحقيق أهداف تنموية مستدامة في مجالات تمكين المرأة، دعم التعليم، مساندة الشباب وريادة الأعمال، الرعاية الصحية، حماية البيئة، والاحتفاء بالفن والثقافة.

وفي تعليقها على الجائزة، قالت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي باورنچ مصر:

“هذا التكريم الدولي يعكس إيماننا العميق بأهمية التأثير الإيجابي في المجتمع، ويجسد التزامنا المستمر بتمكين الشباب، ودعم الابتكار، وتعزيز التنمية المستدامة.”

واختتمت ناجي مؤكدة أن الجائزة تمثل دافعًا جديدًا للشركة للاستمرار في الاستثمار المجتمعي، بما يحقق مستقبلًا أفضل وأكثر استدامة للمجتمع المصري.