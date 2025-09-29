قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق
الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة
التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك بالدوري
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين
تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري
الصحة: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وحماية صحة وسلامة المواطنين
يهدد الأمن الغذائي.. سؤال برلماني لمواجهة مافيا السوق السوداء في الأسمدة
الشتاء المقبل لن يكون الأشد برودة.. الأرصاد توضح الحقيقة
الدفع بأوناش لرفع عربات قطار البضائع ببني سويف.. والتحفظ على السائق
رئيس البرلمان الإيراني: الغرب أساء استخدام المفاوضات لتفكيك قدرات طهران الصاروخية
هل الطماطم مسرطنة بسبب الأجزاء البيضاء الموجودة بداخلها.. نقيب الفلاحين يوضح
لموظفي الحكومة .. الضوابط القانونية للحصول على إجازة بدون مرتب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جائزة دولية لاورنچ مصر.. الأفضل في المسؤولية المجتمعية بقطاع الاتصالات 2025

مها ناجى
مها ناجى
أحمد عبد القوى

أعلنت مؤسسة The Global Economics عن فوز شركة اورنچ مصر بجائزة Award TGE الدولية لعام 2025 عن فئة أفضل شركة في المسؤولية المجتمعية بقطاع الاتصالات، وذلك ضمن الجوائز السنوية المرموقة التي تنظمها المؤسسة ومقرها لندن، والتي تستهدف تكريم أبرز الشركات التي تتميز بتأثيرها العميق وبصمتها الاستثنائية في الأسواق العالمية.

يأتي هذا التكريم الدولي تأكيداً على الاستراتيجية الرائدة لاورنچ مصر في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي اتسمت بالشمول والتنوع لدعم ومساندة فئات المجتمع المختلفة في العديد من القطاعات. وقد تميزت الشركة خلال عام 2024 بتنفيذ مبادرات مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا لتحقيق أهداف تنموية مستدامة في مجالات تمكين المرأة، دعم التعليم، مساندة الشباب وريادة الأعمال، الرعاية الصحية، حماية البيئة، والاحتفاء بالفن والثقافة.

وفي تعليقها على الجائزة، قالت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي باورنچ مصر:

“هذا التكريم الدولي يعكس إيماننا العميق بأهمية التأثير الإيجابي في المجتمع، ويجسد التزامنا المستمر بتمكين الشباب، ودعم الابتكار، وتعزيز التنمية المستدامة.”

واختتمت ناجي مؤكدة أن الجائزة تمثل دافعًا جديدًا للشركة للاستمرار في الاستثمار المجتمعي، بما يحقق مستقبلًا أفضل وأكثر استدامة للمجتمع المصري.

اورنج جائزة تقدير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

باق ساعات| قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء بعد تحذير المصرية للاتصالات

خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر

مشاكل عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارًا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي

مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي

فيضانات

عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر

عمرو الليثي

«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل

ترشيحاتنا

الاهلي والزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن توقعات مباراة الأهلي والزمالك.. اليوم

خالد طلعت

خالد طلعت: الاتحاد السكندري والإسماعيلي يحتلان المركزين الأخير وقبل الأخير في الدوري

عمرو الدردير يوجه رسالة لجماهير الأهلي و الزمالك قبل لقاء القمة

عمرو الدردير يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك قبل لقاء القمة

بالصور

مجرد هبد.. طبيبة تكشف حقيقة انتشار البيض الصيني المدمن

البيض الصيني
البيض الصيني
البيض الصيني

نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام
نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام
نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام

هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية أنيقة داخل الجيم

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد