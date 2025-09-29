تباطؤ متوقع لنمو الوظائف الأميركية قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

يُرجَّح أن يكون نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تباطأ خلال سبتمبر، مع بقاء معدل البطالة عند أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات، ما يمدّد فترة الضعف في سوق العمل.

يتوقع اقتصاديون إضافة 50 ألف وظيفة، وفقاً لمتوسط توقعات مسح أجرته "بلومبرغ"، وهو مستوى يتماشى مع متوسط الأشهر الثلاثة الماضية. ومن المرجّح أن يظل معدل البطالة مستقراً عند 4.3%.

ضعف نمو الوظائف الأميركية في أغسطس يعزز توقعات خفض الفائدة

بيانات مهددة بالتأجيل

إلا أن صدور تقرير الوظائف الأميركية المقرّر يوم الجمعة مهدّد بالتأجيل إذا فشل المشرّعون الأميركيون في التوصل إلى اتفاق بشأن قانون التمويل قبل نهاية السنة المالية يوم الثلاثاء، ما قد يؤدي إلى إغلاق حكومي وتعليق نشر البيانات الاقتصادية الاتحادية.

ترامب يتوقع إغلاقاً حكومياً في الأول من أكتوبر

وفي حال عدم حدوث إغلاق حكومي، سيقدّم تقرير "مكتب إحصاءات العمل" لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تحديثاً حول ما إذا كان طلب الشركات على العمالة كافياً لمنع ارتفاع البطالة أكثر.

خفض مسؤولو السياسة النقدية أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى في 2025 بسبب المخاوف من هشاشة سوق العمل، فيما يراهن المستثمرون بشكل متزايد على أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض إضافي في تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه الممتد يومين، والذي ينتهي في 29 أكتوبر.