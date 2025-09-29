قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تباطؤ متوقع لنمو الوظائف الأميركية قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

وكالات

يُرجَّح أن يكون نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تباطأ خلال سبتمبر، مع بقاء معدل البطالة عند أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات، ما يمدّد فترة الضعف في سوق العمل.

يتوقع اقتصاديون إضافة 50 ألف وظيفة، وفقاً لمتوسط توقعات مسح أجرته "بلومبرغ"، وهو مستوى يتماشى مع متوسط الأشهر الثلاثة الماضية. ومن المرجّح أن يظل معدل البطالة مستقراً عند 4.3%.

ضعف نمو الوظائف الأميركية في أغسطس يعزز توقعات خفض الفائدة

بيانات مهددة بالتأجيل

إلا أن صدور تقرير الوظائف الأميركية المقرّر يوم الجمعة مهدّد بالتأجيل إذا فشل المشرّعون الأميركيون في التوصل إلى اتفاق بشأن قانون التمويل قبل نهاية السنة المالية يوم الثلاثاء، ما قد يؤدي إلى إغلاق حكومي وتعليق نشر البيانات الاقتصادية الاتحادية.

ترامب يتوقع إغلاقاً حكومياً في الأول من أكتوبر

وفي حال عدم حدوث إغلاق حكومي، سيقدّم تقرير "مكتب إحصاءات العمل" لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تحديثاً حول ما إذا كان طلب الشركات على العمالة كافياً لمنع ارتفاع البطالة أكثر.

خفض مسؤولو السياسة النقدية أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى في 2025 بسبب المخاوف من هشاشة سوق العمل، فيما يراهن المستثمرون بشكل متزايد على أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض إضافي في تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه الممتد يومين، والذي ينتهي في 29 أكتوبر.

الوظائف الأميركية الفيدرالي الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطي البطالة أسعار الفائدة

