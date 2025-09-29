قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: نستهدف الاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال الموسم المقبل
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق
الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة
التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك بالدوري
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين
تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري
الصحة: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وحماية صحة وسلامة المواطنين
يهدد الأمن الغذائي.. سؤال برلماني لمواجهة مافيا السوق السوداء في الأسمدة
الشتاء المقبل لن يكون الأشد برودة.. الأرصاد توضح الحقيقة
الدفع بأوناش لرفع عربات قطار البضائع ببني سويف.. والتحفظ على السائق
رئيس البرلمان الإيراني: الغرب أساء استخدام المفاوضات لتفكيك قدرات طهران الصاروخية
هل الطماطم مسرطنة بسبب الأجزاء البيضاء الموجودة بداخلها.. نقيب الفلاحين يوضح
فن وثقافة

ماما وبابا يتخطي حاجز الـ 14 مليون ريال بالسينمات السعودية

ماما وبابا
ماما وبابا
أحمد البهى

تمكن فيلم ماما وبابا من التواجد، ضمن قائمة الأفلام  الأعلى تحقيقًا للإيرادات هذا الأسبوع، بالسينمات السعودية. 

وحقق الفيلم مليون و 100 الف ريال سعودي، وهو ما يعادل 14 مليون جنية مصري. 

يذكر أن فيلم "ماما وبابا" بطولة محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس ووئام مجدي، ومن تأليف محمد صادق وإنتاج محمد رشيدي رشيدي فيلم وياسر صلاح وإخراج أحمد القيعي.

ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي في العديد من المواقف والأحداث الكوميدية بين أبطال العمل.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

شاركت ياسمين رئيس منذ عدة أشهر في فيلم “الهنا اللي أنا فيه” مع دينا الشربيني وكريم عبّد العزيز.

تدور أحداث "الهنا اللي أنا فيه" حول الدكتور أحمد، مستشار العلاقات الزوجية الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقدم نصائح حول بناء الشخصية وتحقيق السعادة الزوجية لمتابعيه، بينما يعاني من مشاكل حقيقية في زواجه.

تتصاعد الأحداث عندما تقترح زوجته على صديقتها أن تتزوج منه، ليجد الدكتور أحمد نفسه أمام تحدٍ في تطبيق هذه المبادئ في حياته الشخصية، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية والإنسانية التي تُضيء على ازدواجية الشخصية بين الواقع والعالم الرقمي.

فيلم ماما وبابا ماما وبابا محمد عبد الرحمن

البيض الصيني
نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام
هيدي كرم
