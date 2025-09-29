قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

استاد القاهرة ضمن أفضل 20 ملعبًا في العالم| تفاصيل

استاد القاهرة ضمن أفضل 20 ملعبًا في العالم| تفاصيل
استاد القاهرة ضمن أفضل 20 ملعبًا في العالم| تفاصيل
ولاء خنيزي

يشكل استاد القاهرة الدولي أيقونة كروية فريدة في قلب القاهرة، حيث لم يقتصر دوره على استضافة المباريات الكبرى، بل أصبح رمزًا للأجواء الجماهيرية الاستثنائية التي تميز كرة القدم في مصر. وقد جاء اختياره ضمن قائمة أفضل 20 ملعبًا في العالم من حيث الأجواء الجماهيرية، وفقًا لتصنيف شبكة "givemesport" البريطانية، ليعكس المكانة التاريخية التي يحظى بها هذا الصرح الرياضي العريق على المستويين المحلي والعالمي.

اختيار تاريخي باستعانة بالذكاء الاصطناعي

 وفقًا لتصنيف الشبكة البريطانية  givemesport  احتل استاد القاهرة الدولي قائمة أفضل 20 ملعبًا في العالم من حيث الأجواء الجماهيرية، حيث اعتمدت الشبكة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد القائمة، وجاء الملعب المصري العريق في المرتبة التاسعة عشرة عالميًا، ليكون الوحيد من قارة أفريقيا الذي حجز مكانًا بين عمالقة كرة القدم العالمية.

ديربي الأهلي والزمالك يضع الملعب في الصدارة

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن ديربي الأهلي والزمالك لعب دورًا محوريًا في إبراز الطابع الجماهيري الصاخب الذي يميز استاد القاهرة، حيث يعتبر الملعب الأكثر صخبًا في القارة الأفريقية بفضل سعته التي تصل إلى 75 ألف متفرج، واستضافته المستمرة لمباريات قطبي الكرة المصرية.

تفوق على ملاعب أوروبية كبرى

اللافت أن استاد القاهرة تفوق في التصنيف على ملعب حديقة الأمراء في باريس، معقل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وبطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، وهو ما يعكس قوة الحضور الجماهيري المصري وتأثيره العالمي.

قمة جديدة على أرض التاريخ

ويستعد الملعب اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025 لاحتضان مباراة القمة رقم 131 بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك في اطار بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يدخل نادي الزمالك اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بينما يأتي النادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة، ما يضيف متعة للمباراة ويزيد من اثارة  الأجواء المرتقبة في الاستاد.

ملاعب عالمية في القائمة

فالجدير بالذكر ان ملعب "لا بومبونيرا"، معقل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، تصدر قائمة أفضل الأجواء العالمية، وجاء بعده في المرتبة الثانية ملعب آنفيلد، معقل نادي ليفربول الإنجليزي الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، بينما احتل المركز الثالث ملعب سيجنال إيدونا بارك، معقل نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

استاد القاهرة استاد القاهرة الدولي القاهرة كرة القدم مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الدخلية

مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج

الكدمات

من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

السفيرة إيمان محرم

سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

ترشيحاتنا

جانب من تسليم عقود العمل بالفيديوكونفرانس

تسليم 700 عقد عمل معظمهم لذوي همم في 26 محافظة بالفيديوكونفرنس

الدكتور أسامة عبد الحي والدكتورة شيرين غالب

أطباء القاهرة تُكرم 500 من رموز وشباب مهنة الطب

صورة أرشيفية

مشروبات الطاقة والتدخين وإرتداء الكروكس.. محظورات داخل مدرسة بإمبابة

بالصور

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

تأجير السيارات
تأجير السيارات
تأجير السيارات

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد