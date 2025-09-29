استاد القاهرة ضمن أفضل 20 ملعبًا في العالم| تفاصيل

يشكل استاد القاهرة الدولي أيقونة كروية فريدة في قلب القاهرة، حيث لم يقتصر دوره على استضافة المباريات الكبرى، بل أصبح رمزًا للأجواء الجماهيرية الاستثنائية التي تميز كرة القدم في مصر. وقد جاء اختياره ضمن قائمة أفضل 20 ملعبًا في العالم من حيث الأجواء الجماهيرية، وفقًا لتصنيف شبكة "givemesport" البريطانية، ليعكس المكانة التاريخية التي يحظى بها هذا الصرح الرياضي العريق على المستويين المحلي والعالمي.

اختيار تاريخي باستعانة بالذكاء الاصطناعي

وفقًا لتصنيف الشبكة البريطانية givemesport احتل استاد القاهرة الدولي قائمة أفضل 20 ملعبًا في العالم من حيث الأجواء الجماهيرية، حيث اعتمدت الشبكة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد القائمة، وجاء الملعب المصري العريق في المرتبة التاسعة عشرة عالميًا، ليكون الوحيد من قارة أفريقيا الذي حجز مكانًا بين عمالقة كرة القدم العالمية.

ديربي الأهلي والزمالك يضع الملعب في الصدارة

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن ديربي الأهلي والزمالك لعب دورًا محوريًا في إبراز الطابع الجماهيري الصاخب الذي يميز استاد القاهرة، حيث يعتبر الملعب الأكثر صخبًا في القارة الأفريقية بفضل سعته التي تصل إلى 75 ألف متفرج، واستضافته المستمرة لمباريات قطبي الكرة المصرية.

تفوق على ملاعب أوروبية كبرى

اللافت أن استاد القاهرة تفوق في التصنيف على ملعب حديقة الأمراء في باريس، معقل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وبطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، وهو ما يعكس قوة الحضور الجماهيري المصري وتأثيره العالمي.

قمة جديدة على أرض التاريخ

ويستعد الملعب اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025 لاحتضان مباراة القمة رقم 131 بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك في اطار بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يدخل نادي الزمالك اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بينما يأتي النادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة، ما يضيف متعة للمباراة ويزيد من اثارة الأجواء المرتقبة في الاستاد.

ملاعب عالمية في القائمة

فالجدير بالذكر ان ملعب "لا بومبونيرا"، معقل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، تصدر قائمة أفضل الأجواء العالمية، وجاء بعده في المرتبة الثانية ملعب آنفيلد، معقل نادي ليفربول الإنجليزي الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، بينما احتل المركز الثالث ملعب سيجنال إيدونا بارك، معقل نادي بوروسيا دورتموند الألماني.