العراق يستعد لليوم الوطني في 3 أكتوبر بتجهيزات واسعة ورفع رايات جديدة
30 فدان .. إنشاء مدينة الصحفيين في حدائق أكتوبر | تفاصيل
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
هذه مسئولية كل مشجع.. قرار رسمي من استاد القاهرة قبل مباراة القمة
مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يعلن قائمة الممنوعات داخل المدرجات
وفد من متحف الحضارة يشارك في منتدى رقمنة التراث الثقافي 2025 بالصين ..صور
حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة | احذرها
نيابة الاحتلال توجه التهم لـ4 متظاهرين أشعلوا النيران قرب منزل نتنياهو
الخارجية الصينية محذرة واشنطن: عليكم الإلتزام بمبدأ الصين الواحدة
قبل القمة بساعات.. مشجعو الزمالك ينامون في الاستاد
الصناعات الغذائية المصرية تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها خلال 8 أشهر بقيمة 4.6 مليار دولار
مجاني واختياري.. 7 قرارات حاسمة بشأن تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة
توك شو

العراق يستعد لليوم الوطني في 3 أكتوبر بتجهيزات واسعة ورفع رايات جديدة

البهى عمرو

قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن الاستعدادات تجري على قدم وساق للاحتفال باليوم الوطني العراقي في 3 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن قيادة عمليات بغداد باشرت حملة واسعة لتبديل الرايات القديمة بأخرى جديدة في المباني الرسمية والمؤسسات الحكومية، وذلك في إطار التحضيرات الرمزية التي تعكس روح الانتماء والوحدة الوطنية.

وأضافت «التميمي»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الاستعدادات تتزامن مع جهود كبيرة تبذلها الحكومة العراقية ووزارتا الدفاع والداخلية لتأمين الفعاليات وضمان انسيابيتها، إذ جرى نشر القطاعات الأمنية في مداخل ومخارج العاصمة، خصوصًا في الساحات التي تشهد ازدحامًا جماهيريًا، بهدف تأمين الاحتفالات ومنع أي خروقات قد تؤثر على أجواء المناسبة الوطنية.

وأوضحت، أن فعاليات اليوم الوطني ستتجسد عبر رفع الشعارات واللافتات الجديدة التي تحمل رمزية هذا اليوم، إلى جانب الفعاليات الشعبية والرسمية التي ستعكس روح الانتماء الوطني لدى العراقيين، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشعور بالفخر والاعتزاز بالسيادة الوطنية.

وأكدت، أن اليوم الوطني العراقي يمثل محطة مفصلية في تاريخ العراق، إذ يسترجع العراقيون فيه ذكرى استقلالهم من الانتداب البريطاني، معتبرة أن هذا اليوم يجسد السيادة والوحدة الوطنية، ويعزز مكانة العراق في محيطه العربي والإقليمي باعتباره دولة حرة مستقلة ذات سيادة.

