لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: لن نقبل أي مفاوضات حول قدراتنا الصاروخية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أنه لن نقبل أي مفاوضات بشأن قدراتنا الصاروخية.

وأعدمت إيران رجلاً يُدعى بهمن جوبي أصل، اليوم، حسب ذكرت وكالة ميزان القضائية، مضيفة أن المتهم كان “أحد أهم جواسيس إسرائيل في إيران”.

وعملت إيران على إعدام العديد من الأفراد الذين اتهمتهم بالارتباط بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد وتسهيل عملياته في البلاد.

وقال موقع "ميزان" إن الهدف الرئيسي للموساد من استقطاب تعاون المتهم كان الحصول على قاعدة بيانات المؤسسات الحكومية وإحداث خرق في مراكز البيانات الإيرانية، إلى جانب السعي لتحقيق أهداف ثانوية أخرى، بما في ذلك التحقيق في طريق استيراد المعدات الإلكترونية".

ورفضت المحكمة العليا استئناف المتهم وأيدت حكم الإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض"، على حد قولها.