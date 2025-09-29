قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية

إسراء عبدالمطلب

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي مع بدء تعاملات اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، وذلك بعد موجة من الارتفاع الملحوظ التي سجلتها خلال تعاملات الأربعاء الماضي لجميع الأعيرة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين – بنحو 60 جنيهًا دفعة واحدة، مدعومًا بارتفاع الأسعار العالمية للمعدن النفيس وتزايد المخاوف من تقلبات الأسواق المالية الدولية.

ويواصل الذهب دوره كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، مما يجعله دائم التأثر بحركة الأسواق العالمية وتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية، خصوصًا الدولار الأمريكي. ويترقب المستثمرون والمستهلكون على حد سواء قرارات البنوك المركزية حول العالم، وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لما لهذه القرارات من تأثير مباشر على أسعار الفائدة وبالتالي على اتجاهات الذهب في الأسواق الدولية.

أسعار الدهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر – الاثنين 29 سبتمبر 2025:

  • عيار 24: سجل نحو 5805.71 جنيه للجرام.
  • عيار 21: الأكثر تداولًا في السوق المصرية، سجل نحو 5080 جنيهًا للجرام.
  • عيار 18: بلغ نحو 4354.29 جنيه للجرام.
  • الجنيه الذهب: سجل نحو 40,640 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، استقر سعر الذهب اليوم الاثنين عند 3770 دولارًا للأوقية، وسط ترقب المستثمرين لصدور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة قد تسهم في تحديد اتجاه قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

الخيار الآمن وسط التوترات الاقتصادية

ويأتي هذا الاستقرار النسبي في السوق المحلية رغم تقلبات السوق العالمية، إذ يظل الذهب بالنسبة للكثيرين الخيار المفضل للتحوط ضد تقلبات الأسعار ومخاطر التضخم، بينما تتوقع الأسواق أن تواصل الأسعار المحلية تأثرها المباشر بحركة الدولار عالميًا ومستجدات الأوضاع الاقتصادية في الشهور المقبلة.

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

البردي
البردي
البردي

