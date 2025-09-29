عودة مصر إلى منصة التتويج بالآغا خان بعد عقدين.. إسنا تكتب فصلًا جديدًا في العمارة العالمية

في إنجاز تاريخي يعيد العمارة المصرية إلى الواجهة العالمية بعد أكثر من عقدين، تسلمت مصر جائزة الآغا خان العالمية للعمارة لعام 2025 عن مشروع "إعادة إحياء إسنا التاريخية" بمحافظة الأقصر، وذلك في احتفالية كبرى أقيمت بالعاصمة القرغيزية بشكيك، بحضور شخصيات رفيعة المستوى من مختلف دول العالم وكبار المعماريين والخبراء الثقافيين.

يمثل هذا الفوز عودة قوية لمصر إلى قائمة المشاريع الفائزة بالجائزة المرموقة، بعد فوز مكتبة الإسكندرية عام 2004 ومتحف النوبة عام 2001، ليؤكد ريادة مصر في تقديم مشروعات عمرانية وتنموية متكاملة تجمع بين الحفاظ على التراث وتعزيز التنمية المستدامة.

تسليم الجائزة وحضور رفيع المستوى

تسلم الوفد المصري الجائزة ممثلًا في الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة سها بهجت مستشارة وزير السياحة، إلى جانب فريق مؤسسة "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة" الجهة المصممة والمنفذة للمشروع، برئاسة المهندس كريم إبراهيم والمهندسة نيفين عقل، وخبيرة التنمية شيرين زغو.

وقد أشادت لجنة التحكيم العليا للجائزة بالمشروع، مؤكدة أنه قدّم نموذجًا فريدًا لا يقتصر على ترميم الآثار، بل يمتد ليشمل الأسواق الشعبية، والمباني السكنية والتجارية، والمواقع الدينية، ما أسهم في تحسين البيئة الحضرية، وتوفير فرص عمل، وإحياء الهوية الثقافية للمدينة، بمشاركة أصيلة من المجتمع المحلي.

إشادات ودلالات

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة بدعم صعيد مصر عبر مشروعات تنموية ترتكز على التراث، مشيرة إلى أن المشروع أسفر عن إعداد أول خطة حفاظ معتمدة لمنطقة تراثية في مصر.



فيما أوضح محافظ الأقصر أن المشروع نجح في إعادة مدينة إسنا إلى الخريطة السياحية، حيث تضاعف عدد زوارها أكثر من ثلاث مرات عقب تطوير وكالة الجداوي وسوق القيسارية ومعبد خنوم، إلى جانب تجديد واجهات المباني التراثية وتطوير البازارات، مما وفر مئات فرص العمل ودرب أكثر من 400 شاب وفتاة في مجالات الحرف والترميم والإرشاد السياحي.

تكريم محلي لفريق العمل

عقب عودة البعثة المصرية، كرّم محافظ الأقصر فريق العاملين بالمشروع، بحضور نائبه الدكتور هشام أبو زيد، وعلي صادق رئيس مدينة إسنا، والمهندس كريم إبراهيم مدير المشروع.

وشمل التكريم العاملين بإدارة آثار إسنا، ومجلس المدينة، والإعلاميين، وأبناء المجتمع المحلي، إلى جانب تكريم خاص لأسرة المهندس الراحل أحمد حسن مدير عام آثار إسنا، الذي رحل أثناء عمله في المشروع.

وأكد المحافظ أن هذا الفوز العالمي لا يقتصر على البعد الثقافي فقط، بل يمثل انطلاقة نحو مشروعات تطويرية كبرى تشهدها إسنا قريبًا، منها إقامة كورنيش حضاري ومرسى حديث للفنادق العائمة، ورصف الشوارع، وتطوير الأسواق، وإنشاء مجزر آلي جديد.

شهادة الشركاء

من جانبه، أعرب المهندس كريم إبراهيم عن فخره بهذا الإنجاز، موضحًا أن المشروع لم يفز بالجائزة لقيمته المعمارية فقط، بل لأنه حوّل التراث إلى محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وساهم في رفع وعي المجتمع المحلي، وفتح آفاق جديدة للشباب والنساء في العمل والإبداع.

أهمية الجائزة

تُعد جائزة الآغا خان، التي تأسست عام 1977، واحدة من أعرق الجوائز العالمية في العمارة، وتُمنح كل ثلاث سنوات للمشروعات التي تحقق التوازن بين التميز المعماري ومتطلبات التنمية. ويأتي فوز إسنا ليضعها ضمن سبع مدن فقط على مستوى العالم نالت شرف هذا التتويج في دورتها السادسة عشرة، ويؤكد أن صعيد مصر بات نموذجًا عالميًا يحتذى في توظيف التراث كقاطرة للتنمية المستدامة.