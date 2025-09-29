أبطال أوروبا.. صافرة إنجليزية تدير قمة برشلونة وباريس سان جيرمان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن حكم مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، المقرر لها الأربعاء المقبل، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيدير ​​المباراة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، أحد أكثر الحكام خبرة في كرة القدم الأوروبية والإنجليزي، قمة برشلونة وباريس سان جيرمان، فيما سيتولى النمساوي جاريد جيليت مسئولية تقنية الفيديو المساعد (VAR) .

وتعد هذه المباراة الثانية التي سيحكمها أوليفر في هذه النسخة بعد تحكيمه مباراة أياكس وإنتر ميلان في الجولة الأولى، والخامسة التي يُدير فيها مباريات برشلونة في أوروبا.

على الجانب الآخر، ستكون هذه هي المرة السادسة التي يدير فيها مباراة لباريس سان جيرمان في أوروبا بسجل يتضمن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة.