قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المركز القومي للبحوث يحتفل بالختام الناجح لمبادرة أجيال لصيف 2025

مبادرة اجيال
مبادرة اجيال
نهلة الشربيني

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية المبادرات التدريبية التي تستهدف الشباب من الطلاب والخريجين، موضحًا أن مبادرة "أجيال" التي أطلقها المركز القومي للبحوث تمثل نموذجًا متميزًا في اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين، وتنمية قدراتهم البحثية والعلمية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الباحثين المبتكرين القادرين على خدمة المجتمع وتعزيز التنمية.

وفي هذا الإطار، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، أقامت وحدة المؤتمرات بالمركز الحفل الختامي لمبادرة "أجيال" في موسمها الثالث، والذي تضمن تكريم السادة المحاضرين والمنظمين المشاركين في فعاليات المبادرة.

وأشار الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، إلى أن المبادرة عكست الدور الحيوي للمركز في خدمة المجتمع من خلال تدريب وتأهيل الطلاب والخريجين، مؤكدًا حرص المركز على توفير بيئة محفزة للبحث العلمي والإبداع، وتوسيع نطاق الاستفادة من برامجه التدريبية بما يلبي احتياجات التنمية.

وانطلقت فعاليات المبادرة على مدار ثلاثة أشهر تحت شعار "باحث مبتكر"، مستهدفة تنمية مهارات البحث العلمي والابتكار لدى الطلاب والخريجين، من خلال ٣١ دورة تدريبية في مجالات متعددة شملت: البيوتكنولوجيا، الوراثة، تكنولوجيا النانو، استكشاف وتصميم الأدوية، والتنمية البشرية.

وشارك في التدريب ١٠٩ محاضرًا، بينما بلغ عدد المتدربين نحو ٥١٩ متدربًا، بنظامي الحضور الفعلي والافتراضي عبر تطبيق "زووم".

يُذكر أن مبادرة "أجيال" انطلقت عام ٢٠٢٣ بمشاركة ٢٠٠ متدرب، وتوسعت في ٢٠٢٤ لتصل إلى ٣٠٠ متدرب، فيما اختتمت نسختها الثالثة هذا العام، على أن تُستأنف فعالياتها في صيف ٢٠٢٦.

التعليم العالي وزارة التعليم العالي مبادرة أجيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

ترشيحاتنا

توني بلير

شقيق الشيطان .. قيادي بحركة حماس يعلق على مقترح إدارة بلير لغزة

معبر الكرامة

الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على إعادة فتح معبر الكرامة

أرشيفية

الأردن: تفكيك خلية مرتبطة بعصابات دولية لتهريب المخدرات

بالصور

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

البردي
البردي
البردي

فيديو

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد