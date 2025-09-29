قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
محافظ الجيزة يقف على شباك صرف العلاج بمستشفى أبوالنمرس لهذا السبب
وزير التعليم يتفقد 3 مدارس بأبو قرقاص ويؤكد على أهمية مادة البرمجة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ارتفاع أسهم "علي بابا" الصينية مع تزايد الرهان على قوة الذكاء الاصطناعي

مجموعة علي بابا القابضة
مجموعة علي بابا القابضة
أ ش أ

سجلت أسهم مجموعة علي بابا القابضة، ارتفاعا ملحوظا اليوم الاثنين، لتتصدر قائمة شركات التكنولوجيا الصينية المدرجة في بورصة هونج كونج من حيث الأداء خلال الشهر الجاري، مدعومة بتوقعات إيجابية من المحللين بشأن نمو وحدتي الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي التابعة للشركة.


وذكرت وكالة "بلومبرج" أن شركة الأبحاث المالية "مورنينج ستار" رفعت القيمة العادلة لشهادات الإيداع الأمريكية لعلي بابا بنسبة 49% إلى 267 دولارا، كما رفعت تقديراتها لسعر السهم في بورصة هونج كونج إلى 260 دولارا.


و في السياق ذاته، رفعت مؤسسة "مورجان ستانلي" السعر المستهدف لشهادات الإيداع الأمريكية بنسبة 21% ليصل إلى 200 دولار.
وأنهى سهم علي بابا تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 4.1% مسجلا 173 دولارا، ليبلغ إجمالي مكاسبه الشهرية نحو 50%، ما يجعله صاحب الأداء الأقوى على مؤشر "هانج سنج" لأسهم التكنولوجيا.
وأشار محللو "مورجان ستانلي" في تقرير منفصل إلى تنامي التفاؤل حيال وحدة علي كلاود، وذلك عقب اجتماع عقد في هانجتشو، أعلنت خلاله الشركة عن خطط لزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتوقيع شراكة جديدة مع شركة "إنفيديا".


كما رفع فريق التحليل توقعاته لنمو إيرادات الخدمات السحابية إلى 32% في السنة المالية 2026، و40% في 2027، مدعوماً بالاستثمارات الرأسمالية وتحديث النماذج والشراكات الاستراتيجية والتوسع العالمي.


وتشير التقديرات إلى أن سهم علي بابا المدرج في بورصة هونج كونج يتجه نحو تحقيق أفضل أداء شهري له منذ إدراجه عام 2019، مع استمرار الرهانات على أن استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي ستشكل محركا رئيسيا لنمو إيراداتها.


ووفق تحليل صادر عن "بلومبرج إنتليجنس"، اعتبر المحللان مارفين تشن وجاسون لياو أن تكثيف علي بابا لاستثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز شراكاتها مع "إنفيديا"، يمثل مؤشرا على أن دورة الذكاء الاصطناعي في الصين لا تزال في مراحلها الأولى.
وأضافا أن التكامل المتسارع بين الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي لدى الشركة قد يسهم في تعزيز مكانة السوق الصينية ضمن مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي.

