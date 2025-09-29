ارتفاع أسهم "علي بابا" الصينية مع تزايد الرهان على قوة الذكاء الاصطناعي

سجلت أسهم مجموعة علي بابا القابضة، ارتفاعا ملحوظا اليوم الاثنين، لتتصدر قائمة شركات التكنولوجيا الصينية المدرجة في بورصة هونج كونج من حيث الأداء خلال الشهر الجاري، مدعومة بتوقعات إيجابية من المحللين بشأن نمو وحدتي الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي التابعة للشركة.



وذكرت وكالة "بلومبرج" أن شركة الأبحاث المالية "مورنينج ستار" رفعت القيمة العادلة لشهادات الإيداع الأمريكية لعلي بابا بنسبة 49% إلى 267 دولارا، كما رفعت تقديراتها لسعر السهم في بورصة هونج كونج إلى 260 دولارا.



و في السياق ذاته، رفعت مؤسسة "مورجان ستانلي" السعر المستهدف لشهادات الإيداع الأمريكية بنسبة 21% ليصل إلى 200 دولار.

وأنهى سهم علي بابا تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 4.1% مسجلا 173 دولارا، ليبلغ إجمالي مكاسبه الشهرية نحو 50%، ما يجعله صاحب الأداء الأقوى على مؤشر "هانج سنج" لأسهم التكنولوجيا.

وأشار محللو "مورجان ستانلي" في تقرير منفصل إلى تنامي التفاؤل حيال وحدة علي كلاود، وذلك عقب اجتماع عقد في هانجتشو، أعلنت خلاله الشركة عن خطط لزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتوقيع شراكة جديدة مع شركة "إنفيديا".



كما رفع فريق التحليل توقعاته لنمو إيرادات الخدمات السحابية إلى 32% في السنة المالية 2026، و40% في 2027، مدعوماً بالاستثمارات الرأسمالية وتحديث النماذج والشراكات الاستراتيجية والتوسع العالمي.



وتشير التقديرات إلى أن سهم علي بابا المدرج في بورصة هونج كونج يتجه نحو تحقيق أفضل أداء شهري له منذ إدراجه عام 2019، مع استمرار الرهانات على أن استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي ستشكل محركا رئيسيا لنمو إيراداتها.



ووفق تحليل صادر عن "بلومبرج إنتليجنس"، اعتبر المحللان مارفين تشن وجاسون لياو أن تكثيف علي بابا لاستثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز شراكاتها مع "إنفيديا"، يمثل مؤشرا على أن دورة الذكاء الاصطناعي في الصين لا تزال في مراحلها الأولى.

وأضافا أن التكامل المتسارع بين الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي لدى الشركة قد يسهم في تعزيز مكانة السوق الصينية ضمن مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي.