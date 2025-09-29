قطع المياه عن مدينة و8 قرى بكفر الشيخ .. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، عن قطع المياه عن عدد من القرى التابعة للمدينة، وذلك لثلاثة أيام متتالية تبدأ من غد الثلاثاء وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر المقبل.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، أن انقطاع الخدمة سيستمر يوميًا لمدة 9 ساعات، وسيبدأ من الساعة الثامنة صباحًا، وينتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً.

المناطق المتأثرة بقطع المياه

يشمل نطاق الانقطاع المناطق التالية: مدينة الرياض قرية الرصيف، الحصفة، الرغامة، مخيزن، المثلث، فرج الكبري، طلمبات 7، أبو شبانة.

وتهيب الوحدة المحلية لمركز الرياض بالمواطنين والمقيمين في هذه القرى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتخزين كميات كافية من المياه لتغطية احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع المحددة يوميًا.