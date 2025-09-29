كفر الشيخ.. الدفع بـ 60 سرفيسًا وأتوبيسا مجانيا لمواجهة الزحام بدسوق

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالدفع بـ 60 سيارة سرفيس إضافية إلى جانب تخصيص أتوبيس واحد من ديوان عام المحافظة للعمل مجانًا على خط «دسوق - كفر الشيخ» ذهابًا وإيابًا يوميًا.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ كفر الشيخ على تحسين جودة الخدمات وتوفير وسيلة نقل آمنة وميسرة للمواطنين، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، تم اتخاذ إجراءات فورية لتدعيم خطوط النقل المتجهة إلى جامعة كفر الشيخ.

وأشار جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للاحتياجات المتزايدة في أوقات الذروة، مؤكدًا أن الهدف هو القضاء على الزحام داخل المواقف وتوفير النقل لجميع الركاب المتجهين إلى مدينة كفر الشيخ، بما في ذلك طلاب الجامعة، موظفي الحكومة، وطلاب كليات الأزهر.

وأكد «ساطور» على سير وانتظام حركة نقل الركاب في المواقف والطرق الرئيسية، مشددًا على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وتكثيف الرقابة الميدانية بالتنسيق مع وحدة مرور دسوق لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو زيادة الأجرة.

ووجه رئيس مركز ومدينة دسوق رسالة طمأنة لأهالي دسوق، مؤكدًا أن فرق العمل متواجدة ومتابعة على مدار الساعة لضمان استمرار توفير السيارات والأتوبيسات لنقل الطلاب والقضاء على الزحام بشكل مستمر طوال العام الدراسي.