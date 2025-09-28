محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض أهلا مدارس .. صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، معرض "أهلًا مدارس" بمدينة الحامول، لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية للطلاب وأسرهم بأسعار مخفضة، تصل لـ 50٪؜، بحضور السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أن معرض «أهلًا مدارس» يوفر مستلزمات الطلاب بتخفيضات تصل لـ 50٪؜ ، والذي يستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، بتخفيضات من 15 لـ 50% على المستلزمات والأدوات المدرسية، ومن 15 لـ 30% على السلع الغذائية، ويضم 5 عارضين للمستلزمات المدرسية، بالإضافة إلي 4 عارضين للسلع الغذائية، بالتزامن مع استمرار تشغيل معارض "أهلًا مدارس" بمراكز ومدن المحافظة.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن الهدف من هذه المبادرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، هو توفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة، ولتخفيف العبء المادي عن كاهل أهالينا.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المعرض يضم العديد من المستلزمات المدرسية، بما في ذلك الزي المدرسي، والحقائب، والأدوات المكتبية، والأحذية، فضلاً عن السلع الغذائية الأساسية ومنها "الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والدواجن، والبقوليات، والمنظفات، وغيرها، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة، والسلع الغذائية بأسعار مناسبة لأهالينا في محافظة كفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن معارض "أهلًا مدارس" يأتي انطلاقًا من حرص الدولة على دعم الأسر المصرية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، والسعي إلى تخفيف العبء المادي على أولياء الأمور، وخاصة الأسر البسيطة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

شدد محافظ كفر الشيخ، بتكثيف جهود المحافظة لضبط الأسعار والتأكد من نسب التخفيضات، والتصدى لكافة وسائل الإحتكار، والتوسع في إقامة معارض ومنافذ أهلًا مدارس وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك والدواجن، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين.