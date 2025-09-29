بدء التسجيل للمشاركة في مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن فتح باب التسجيل للمشاركة في فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمهرجان من خلال الرابط التالي:

https://www.maps-bns.com/ar#registration

ويتيح التسجيل أمام الراغبين في المشاركة بصفة "زائر"، أو "عارض"، أو ضمن "فريق التغطية الإعلامية"، أو كـ "متطوع" في أعمال التنظيم، أو "متحدث" ضمن جلسات وفعاليات المهرجان.

وتجدر الإشارة إلى أن المهرجان في نسخته الرابعة سينطلق خلال الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر 2025، حيث سيتم تنظيم عدد من الجلسات النقاشية والمعارض المتخصصة، بجانب الفعاليات والأنشطة التي تستهدف الترويج للاستثمار في قطاع النباتات الطبية والعطرية، وتعزيز دور المحافظة كمركز رائد في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي.