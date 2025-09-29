شاهد.. توافد الجماهير لحضور قمة الأهلي والزمالك رقم 131

توافدت جماهير قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك على ملعب استاد القاهرة لحضور لقاء القمة رقم 131 المقرر انطلاقه مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري الممتاز.





وشهدت مدرجات النادي الأهلي فى استاد القاهرة حضورا كبيرا قبل إنطلاق لقاء القمة رقم 131 أمام النادي الأهلي.





وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الإثنين إلى استاد القاهرة الدولي حيث يحتضن القمة رقم 131 بين الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 وكالعادة تحمل المباراة طابعًا خاصًا يتجاوز مجرد حسابات النقاط، لتتحول إلى مواجهة جماهيرية وتاريخية ينتظرها الملايين داخل وخارج مصر.





الأهلي يدخل اللقاء تحت قيادة مديره الفني عماد النحاس مسلحًا بقائمة تصل قيمتها التسويقية إلى حوالي 38 مليون يورو في ظل التدعيمات القوية التي أبرمها النادي خلال الميركاتو الصيفي الأخير،تعكس هذه القيمة حجم الاستثمارات الكبيرة في صفوف الفريق، وتعطي مؤشرًا على أن الأحمر يطمح للسيطرة على البطولات محليًا وقاريًا.





ويُعد النجم الدولي محمود حسن “تريزيجيه” أبرز أوراق الأهلي في القمة، حيث يتصدر قائمة الأغلى تسويقيًا داخل الفريق بقيمة 5 ملايين يورو. ويعتمد عماد النحاس عليه كعنصر فارق في الخط الأمامي، بفضل خبراته الكبيرة في الملاعب الأوروبية والمنتخب الوطني، وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.





لكن على الجانب الآخر، يفتقد الأهلي اثنين من أهم عناصره في القمة، وهما إمام عاشور صاحب القيمة التسويقية البالغة 4.3 مليون يورو، وأحمد سيد زيزو الذي تصل قيمته إلى 3.7 مليون يورو، حيث أبعدت الإصابات الثنائي عن التواجد في مواجهة الليلة ، يمثل غيابهما تحديًا كبيرًا للجهاز الفني، نظرًا للتأثير الواضح لهما في وسط الملعب وصناعة اللعب.