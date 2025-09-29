قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
بنسبة 88.3%.. حماة الوطن يعلن رسميا فوز الفريق محمد عباس حلمي
ننشر صور من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري
الفريق محمد عباس حلمي رئيسا جديدا لحزب "حماة الوطن" خلفا للمؤسس جلال الهريدي
مقترح لإنشاء مجلس عربي للطب البيطري.. منصة موحدة لحماية الثروة الحيوانية
لاعيبة رجالة.. ماذا قال نجوم الزمالك القدامي عن القمة 131 أمام الأهلي
محمد عباس حلمي: أترشح لرئاسة «حماة الوطن» بروح الفريق ورؤية موحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد.. توافد الجماهير لحضور قمة الأهلي والزمالك رقم 131

جماهر النادي الأهلي
جماهر النادي الأهلي
يسري غازي

توافدت جماهير قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك على ملعب استاد القاهرة لحضور لقاء القمة رقم 131 المقرر انطلاقه مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري الممتاز.



وشهدت مدرجات النادي الأهلي فى استاد القاهرة حضورا كبيرا قبل إنطلاق لقاء القمة رقم 131 أمام النادي الأهلي.



وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الإثنين إلى استاد القاهرة الدولي حيث يحتضن القمة رقم 131 بين الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 وكالعادة تحمل المباراة طابعًا خاصًا يتجاوز مجرد حسابات النقاط، لتتحول إلى مواجهة جماهيرية وتاريخية ينتظرها الملايين داخل وخارج مصر.


الأهلي يدخل اللقاء تحت قيادة مديره الفني عماد النحاس مسلحًا بقائمة تصل قيمتها التسويقية إلى حوالي 38 مليون يورو في ظل التدعيمات القوية التي أبرمها النادي خلال الميركاتو الصيفي الأخير،تعكس هذه القيمة حجم الاستثمارات الكبيرة في صفوف الفريق، وتعطي مؤشرًا على أن الأحمر يطمح للسيطرة على البطولات محليًا وقاريًا.



ويُعد النجم الدولي محمود حسن “تريزيجيه” أبرز أوراق الأهلي في القمة، حيث يتصدر قائمة الأغلى تسويقيًا داخل الفريق بقيمة 5 ملايين يورو. ويعتمد عماد النحاس عليه كعنصر فارق في الخط الأمامي، بفضل خبراته الكبيرة في الملاعب الأوروبية والمنتخب الوطني، وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.



لكن على الجانب الآخر، يفتقد الأهلي اثنين من أهم عناصره في القمة، وهما إمام عاشور صاحب القيمة التسويقية البالغة 4.3 مليون يورو، وأحمد سيد زيزو الذي تصل قيمته إلى 3.7 مليون يورو، حيث أبعدت الإصابات الثنائي عن التواجد في مواجهة الليلة ، يمثل غيابهما تحديًا كبيرًا للجهاز الفني، نظرًا للتأثير الواضح لهما في وسط الملعب وصناعة اللعب.

الأهلي الزمالك الدوري عماد النحاس فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

ترشيحاتنا

الحرب الروسية الاوكرانية

عماد أبو الرب: المسيّرات تعقّد المشهد وتدفع أوروبا لمزيد من الدعم لأوكرانيا

ترامب

ترامب: أنا على ثقة أن اتفاق غزة سيتم قريبا

السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق

السفير جمال بيومي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد

بالصور

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

نيرمين الفقي تتألق بإطلالة مميزة قبل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟

سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد