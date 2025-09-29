السفير جمال بيومي يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة المصرية الإماراتية تناقش قضايا عربية وإقليمية تمس المواطن العربي بشكل مباشر، في وقت يشهد فيه العالم حالة من عدم العدالة الدولية.

وقال جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن العلاقات الثنائية بين القاهرة والإمارات تحتاج إلى وقت وجهد أكبر لدعم الاستثمارات وتعزيز التعاون المشترك، خاصة مع وجود جالية مصرية كبيرة في الإمارات.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن اللقاء بين قيادتي مصر والإمارات يعكس دور الدول العربية التي ما زالت تقف على أقدام ثابتة مثل مصر والسعودية ومعظم بلدان الخليج والمغرب والجزائر وتونس، في ظل ما تعانيه دول عربية أخرى من أزمات داخلية أو تدخلات أجنبية.