العرابي: على إسرائيل أن تدفع ثمن ما فعلته في قطاع غزة من قتل وتدمير

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل تحاول التقليل من التواجد الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية التاريخية .



وقال محمد العرابي في حواره على قناة " المحور "، :" طرح ترامب الأخير بشأن غزة لم يتحدث عن تهجير الفلسطينيين من أرضهم مطلقا وتحدث عن أهمية إدخال المساعدات ".

وتابع محمد العرابي :" هناك وعي دولي بالقضية الفلسطينية ومصر والدول العربية تستغله على اكمل وجه ".



ولفت محمد العرابي :" هناك معارضة شعبية في الغرب لكل ما هو إسرائيلي وعلى إسرائيل أن تدفع ثمن ما فعلته في قطاع غزة ".

وتابع محمد العرابي :" إسرائيل قامت بهدم مدن كاملة في قطاع غزة