وزير الخارجية الأسبق: نتنياهو يفرض على ترامب بعض التعديلات في خطة غزة

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن نتنياهو سوف يفرض بعد التعديلات على الرئيس الأمريكي في خطة غزة .

وقال محمد العرابي في حواره على قناة " المحور "، :" حماس حتى الان لم تصدر إجابة واضحة عن المقترحات الامريكية بشأن مستقبل غزة ".



وتابع محمد العرابي :" من المؤكد تواجد طرح امريكي جيد وقد يكون أساس لمسار سياسي قادم ".



ولفت محمد العرابي :" نتنياهو يرفض أي فكرة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وحل الدولتين ". مضيفا:" نحن امام مشهد مرتبك ومعقد للغاية ".



وتابع محمد العرابي :" حماس لها توجهات إقليمية لا تفضل التوصل لاتفاق كامل لوقف العمليات العدوانية الإسرائيلية ".

