وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
وزير البترول لـ الإعلاميين | مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في استكشاف الثروات التعدينية
مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو
الوزراء: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلاً من 6 أكتوبر
استثناءات قانونية مهمة| هذه العقارات لا تخضع للضريبة العقارية في مصر
رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المصدرين المصريين: الأزمات العالمية عززت تنافسية المنتج المصري خارجيًا

عادل نصار

أكدت الدكتورة شيرين طه، مديرة وحدة دعم السياسات في جمعية المصدرين المصريين، أنّ الصادرات الهندسية المصرية حققت زيادة تجاوزت 11% خلال ثمانية أشهر من عام 2025، وهو ما يعكس تحسن تنافسية المنتج المصري عالميًا، مدفوعًا بارتفاع الطلب من الأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية والأفريقية.

وأوضح في لقاء مع الإعلامية آلاء شتاء، مقدمة برنامج "مال وأعمال، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذه الطفرة تأتي ضمن الاتجاه العام لنمو الصادرات المصرية، حيث أظهرت تقارير الجمعية زيادة ملحوظة بلغت 15% في بعض القطاعات، خاصة الصناعات الهندسية، الغذائية، المنسوجات، والملابس الجاهزة.

وأشارت "طه"، إلى أنّ هذا النمو لم يكن نتيجة عامل واحد، بل جاء نتيجة مزيج من السياسات الحكومية الداعمة للتصنيع والتصدير، إلى جانب الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية، والدور الفعّال للمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.

وذكرت، أنّ الأزمات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية دفع العديد من الدول إلى اعتماد سياسة البحث عن شركاء تجاريين قريبين جغرافيًا وسياسيًا، الأمر الذي منح مصر فرصة كبيرة بفضل موقعها الاستراتيجي.

ولفتت مديرة وحدة دعم السياسات إلى أنّ انخفاض قيمة العملة المصرية ساهم في تعزيز التنافسية السعرية للمنتجات المحلية، مما رفع معدلات الطلب الخارجي.

وأوضحت أنّ صادرات مصر إلى بعض الدول مثل بيلاروسيا وروسيا والصين وتايلاند شهدت زيادات كبيرة تجاوزت في بعض الحالات 50%، ما يعكس فرصًا واعدة لمزيد من التوسع.

