محلل سياسي: لقاء ترامب ونتنياهو لن يؤدي لسلام حقيقي

أكد الدكتور مهدي عفيفي، المحلل السياسي، أن طموحات اليمين المتطرف في إسرائيل تتجاوز غزة لتشمل الضفة الغربية وبقية القدس وإنشاء الهيكل.

وقال مهدي عفيفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الهدف الأساسي لكل من ترامب ونتنياهو هو إخراج الرهائن الإسرائيليين، مؤكدا أن ما بين 83% إلى 87% من الرأي العام في إسرائيل يؤيد المذابح والتجويع ضد الفلسطينيين.

وتابع المحلل السياسي، أن اللقاء الذي سيجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، يعتبر لعبة جديدة، ولن تؤدي إلى سلام حقيقي.