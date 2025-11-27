الاحتلال يقتل 350 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار

كشف مركز غزة لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 350 فلسطينيا منهم 130 طفلا و54 امرأة خلال 47 يوما منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.



وقال المركز في تقرير له إن الاحتلال نفذ أكثر من 535 خرقا بمتوسط يزيد على 11 خرقا يوميا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.



وأضاف التقرير " فرقنا ترصد خروقات يومية لم تتوقف منذ لحظة دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ.



وتابع " الاحتلال قيّد وصول المساعدات ولم تدخل سوى 211 شاحنة يوميا خلافا لادعاءاته بالسماح بمرور 600 شاحنة.



وختم مركز غزة لحقوق الإنسان تقريره " الاحتلال لم يلتزم بخريطة الانسحاب المتفق عليها وواصل فرض سيطرة نارية داخل المناطق المدنية بالقطاع.