أول تعليق من الإخوان عقب إعلان ترامب خطوات تصنيف الجماعة إرهابية
مع اقتراب موسم الشتاء.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروسات الجهاز التنفسي؟
سعر الذهب بعد بدء التداول اليوم الخميس 27-11-2025
«أطفالُنا أمانتُنا».. حملة توعوية شاملة للبحوث الإسلامية حول حقوق الطفل وصون خصوصيته
وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا
مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة
معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول
تركيا تحذر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان
التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري
قبل الإعلان الرسمي.. ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز بانتخابات النواب؟
ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 118 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل

الدفاع الجوي الروسي
الدفاع الجوي الروسي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في تدمير 118 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل.

وفي وقت سابق، نفّذت وزارة الدفاع الروسية ضربات استهدفت “منشآت مهمة” في أوكرانيا، تشمل البنية التحتية للنقل والموانئ، بالإضافة إلى منشآت المجمع العسكري الصناعي والطاقة.

جاء ذلك وفق ما نقلته عدة وكالات عن بيان رسمي للوزارة.

وذكرت الوزارة أن الضربات تمّت باستخدام مزيج من القوات: “طيران تكتيكي تشغيلي، وطائرات دون طيار هجومية، وقوات صاروخية ومدفعية”.

وأوضحت أن هذه الأهداف يتم استخدامها “في مصلحة القوات المسلحة الأوكرانية” من منظور موسكو.


وفقًا لبيان الدفاع الروسي، فقد شملت الضربات: منشآت للطاقة، ومرافق نقل، وموانئ تستخدمها أوكرانيا لدعم عملياتها العسكرية؛ وكذلك مواقع تتبع للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، مثل ورش التصنيع والتجميع والاستعدادات لإطلاق الطائرات المسيرة، وفقا لموقع “إنترفاكس”.

كما ادعى البيان الروسي أن الضربات شملت “نقاط التوطين المؤقت” للقوات الأوكرانية، بما في ذلك تشكيلات عسكرية وأطنان من الذخائر.

وأفاد بأن الضرب تم في 156 منطقة ضمن الأراضي الأوكرانية.

وزارة الدفاع الروسية مسيرة أوكرانية أوكرانيا القوات المسلحة الأوكرانية مجمع صناعي عسكري أوكراني

