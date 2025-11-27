الدفاع الجوي الروسي يدمر 118 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في تدمير 118 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل.

وفي وقت سابق، نفّذت وزارة الدفاع الروسية ضربات استهدفت “منشآت مهمة” في أوكرانيا، تشمل البنية التحتية للنقل والموانئ، بالإضافة إلى منشآت المجمع العسكري الصناعي والطاقة.

جاء ذلك وفق ما نقلته عدة وكالات عن بيان رسمي للوزارة.

وذكرت الوزارة أن الضربات تمّت باستخدام مزيج من القوات: “طيران تكتيكي تشغيلي، وطائرات دون طيار هجومية، وقوات صاروخية ومدفعية”.

وأوضحت أن هذه الأهداف يتم استخدامها “في مصلحة القوات المسلحة الأوكرانية” من منظور موسكو.



وفقًا لبيان الدفاع الروسي، فقد شملت الضربات: منشآت للطاقة، ومرافق نقل، وموانئ تستخدمها أوكرانيا لدعم عملياتها العسكرية؛ وكذلك مواقع تتبع للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، مثل ورش التصنيع والتجميع والاستعدادات لإطلاق الطائرات المسيرة، وفقا لموقع “إنترفاكس”.

كما ادعى البيان الروسي أن الضربات شملت “نقاط التوطين المؤقت” للقوات الأوكرانية، بما في ذلك تشكيلات عسكرية وأطنان من الذخائر.

وأفاد بأن الضرب تم في 156 منطقة ضمن الأراضي الأوكرانية.