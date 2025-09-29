قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الجمع بين نية الزكاة والصدقة .. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك
ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة
حسين الشحات يحرز هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك
مفتي الجمهورية يعزي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق في وفاة زوجته
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
البيت الأبيض: خطة ترامب تتضمن ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة
ترامب: نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة
60 دقيقة | الأهلي يسعى للتعادل والزمالك يحافظ على تفوقه
موعد صرف مستحقات تكافل وكرامة أكتوبر 2025
أخبار البلد

مصر والدومينيكان تبحثان تعزيز التعاون في الطيران على هامش اجتماعات الإيكاو

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، السيد هيكتور بورسيلا، رئيس سلطة الطيران المدني بجمهورية الدومينيكان، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين في مختلف مجالات الطيران المدني.

يأتي ذلك في إطار فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المنعقدة في مونتريال بكندا.

وفي مستهل اللقاء، قدّم وفد جمهورية الدومينيكان التهنئة لجمهورية مصر العربية بمناسبة فوزها بعضوية مجلس منظمة الإيكاو عن الفئة الثانية، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري الرائد في مجال الطيران المدني، ويُعد مكسبًا لدول المنطقة بأسرها.

هذا وقد كد الدكتور سامح الحفني حرص الدولة المصرية على مد جسور التعاون مع مختلف الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو،، مشيرًا إلى أن التعاون مع جمهورية الدومينيكان يأتي في إطار توجهات الدولة نحو توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع دول أمريكا اللاتينية، بما يسهم في دعم أنشطة الطيران المدني وترسيخ جهود المنظمة الدولية في تحقيق الاستدامة وتطوير المنظومة العالمية للطيران.

ومن جانبه أعرب السيد هيكتور بورسيلا عن تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون المشترك مع الجانب المصري في قطاع الطيران، مشيدًا بالدور الفاعل لمصر في دعم أنشطة المنظمة الدولية وبما تمثله عضويتها في مجلس الإيكاو من قيمة مضافة للمنظومة الدولية للطيران المدني.

وقد حضر اللقاء الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، والأستاذة ريم عرابي، الممثل المناوب لمصر في مجلس منظمة الإيكاو.

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يعزي المرجع الشيعي آية الله السيستاني في وفاة زوجته

عمل وليمة كصدقة عن المتوفى

هل يجوز عمل وليمة كصدقة عن المتوفى؟.. الإفتاء: أفضل الأعمال بعد الحج

أموال الزكاة

سداد الدين أم إخراج الزكاة؟ الأزهر للفتوى يكشف عن الأولى

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

سهلة وسريعة.. طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي

شروط استيراد سيارة ذوي الإعاقة من الخارج 2025

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

