بيب بيب أهلي.. أنغام تحتفل بالفوز على الزمالك

تغزلت الفنانة انغام بأداء النادي الأهلي أمام الزمالك في مباراة اليوم ببطولة الدوري الممتاز.



وكتبت أنغام عبر حسابها الشخصي اكس :" بيب بيب أهلي ".



أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري باستاد القاهرة الدوليلتصبح نتيجة المباراة2-1 لصالح المارد الأحمر

وتمكن محمود حسن تريزيجية من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 78 من ركلة جزاء

ونجح حسين الشحات في إحراز هدف التعادل في الدقيق ٧٢ بعد مرواغة داخل منطقة الجزاء من محمد شريف ومن ثم مررها إلى داخل منطقة الجزاء ذهبت إلى حسين الشحات الأخير سددها سكنت يسار المرمى.