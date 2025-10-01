قوات الاحتلال تداهم أحياء في الخليل والقدس وتعتدي على مركبات المواطنين قرب قلقيلية

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حي جبل الرحمة بمدينة الخليل، حيث اقتحمت عددا من منازل المواطنين وأجرت عمليات إحصاء للسكان وصوّرت بطاقاتهم الشخصية، وعُرف من بين العائلات التي طالتها المداهمات: دويك والتميمي إلى جانب عائلات أخرى.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال نصبت في الوقت نفسه حاجزا عسكريا في حي الكرنتينا بالخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ودققت في البطاقات الشخصية وصوّرت أصحابها، ما تسبب بأزمة خانقة في المنطقة.



كما قامت قوات الاحتلال برفع علمها على مقام النبي صالح شرق بلدة إذنا غرب الخليل، وهو مقام ديني تاريخي يعود بناؤه إلى القرن السابع عشر الميلادي، مقام على أرض وقفية مساحتها نحو ثلاثة دونمات.



وفي السياق، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، عقب اقتحام قوة عسكرية إسرائيلية للبلدة، دون أن يُبلغ عن إصابات أو اعتقالات.



كما اعتدى مستوطنون على مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة على شارع قلقيلية – نابلس، وتحديدا قرب قرية الفندق شرق قلقيلية، ما أدى إلى تضرر عدد منها دون وقوع إصابات.