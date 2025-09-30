وائل جسار: إسرائيل لا تترك مكانا بدون إثارة القلق.. نريد عودة الاستقرار للبنان

أكد الفنان وائل جسار، أن لبنان وشعبه يستحقان كل الخير والأمن والاستقرار، معربًاعن أمله في أن ينعم الوطن بالسلام والاطمئنان بعد ما مر به من أزمات.

وأوضح وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العدو الإسرائيلي لا يترك مكانًا في المنطقة دون أن يثير فيه القلق، سواء كان في لبنان أو سوريا أو قطر أو اليمن أو فلسطين، مشددًا على أن لبنان يحتاج لعودة أوضاعه كما كانت ليستعيد الشعب اللبناني توازنه النفسي.

وأشار وائل جسار، إلى أن الشعب اللبناني معروف بحبه للحياة وقدرته على التحدي والصمود أمام كل الصعوبات، مؤكدًا أن اللبنانيين شعب قوي وجبار ومحب للحياة ومقاوم بطبعه.

ونوه وائل جسار، بأن الوضع في لبنان تحسن بنسبة تصل إلى 40%، معبرًا عن تطلعه لأن يكتمل هذا التحسن وأن يعيش لبنان وشعبه في أجواء من السلام والاستقرار الدائم.