الفائز هو عماد النحاس.. تعليق فرج عامر على فوز الأهلي

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، على فوز الأهلي على نادي الزمالك اليوم ببطولة الدوري.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “مباراة الأهلي والزمالك هي مباراة خارج الخطوط، هي مباراة الفائز فيها هو عماد النحاس، المدير الفني للأهلي، لأن كفة الفريقين كانت متأرجحة وحسمها عماد النحاس بتغيرات فيها الكثير من الحنكة والشجاعة، وكلمة السر حسين الشحات”.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الاثنين بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



تألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء.