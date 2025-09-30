مجلس جامعة أسوان يناقش انطلاق العام الجامعي الجديد ويعتمد الترقيات والمنح

انعقد مجلس جامعة أسوان رقم (159) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أشرف إمام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة عمداء الكليات، وأعضاء المجلس، وخالد عسران أمين عام الجامعة، لمناقشة انتظام الدراسة وخطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2025 / 2026.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت خلال الاجتماع علي انتظام الدراسة في جميع كليات الجامعة البالغ عددها 18 كلية ومعهدين، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب هذا العام تجاوز 23 ألف طالب وطالبة.

وأوضح رئيس الجامعة ،أن المجلس ناقش عددًا من الملفات المهمة، من أبرزها استكمال الإنشاءات والمباني التعليمية، والعمل على تطوير البنية التحتية لمواكبة التوسع في البرامج الأكاديمية والبحثية.

جهود جامعية

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نسعى دائما جاهدين لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب التغيرات العلمية وتدعم طموحات طلابنا، ونؤمن بأن الاستثمار في البنية التحتية هو حجر الأساس لتقدم العملية التعليمية.

كما وافق المجلس خلال جلسته على منح درجات الماجستير والدكتوراه لعدد من الباحثين، إلى جانب اعتماد ترقيات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من درجة مدرس إلى أستاذ مساعد وأستاذ، بما يعزز الكفاءة الأكاديمية والهيكل التنظيمي للجامعة.

استقبل الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، برئاسة المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

وضم الوفد عددًا من قيادات قطاع الكهرباء في أسوان، من بينهم المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والمهندس هشام كمال، رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والمهندس السيد محمد فاروق ، رئيس منطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إضافة إلى قيادات من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت ،على عمق التعاون القائم بين جامعة أسوان وقطاعات الكهرباء المختلفة.