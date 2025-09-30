شريف أشرف: هزيمة القمة درس للاعبي الزمالك.. وهناك تقصير واضح من بعض اللاعبين

أكد شريف أشرف نجم الزمالك السابق أن هزيمة الزمالك أمام الأهلي في قمة مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز بمثابة درس قاسي للاعبي القلعة البيضاء لابد من الاستفادة منه خلال المرحلة القادمة.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المُذاع على قناة هي: " الزمالك تفوق في الشوط الأول والأهلي عجز عن خلق فرص حقيقية للتهديف ، ولكنه استفاق في الشوط الثاني استحوذ على كل أرجاء الملعب ".

وأضاف: " هناك تقصير واضح من بعض لاعبي الزمالك اللذين ظهروا بعيدين عن مستواهم المعروف وأبرزهم محمود بنتايك وناصر منسي ".