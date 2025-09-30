قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات جديدة من التعليم بشأن مادة البرمجة و الذكاء الاصطناعي
تقلبات أجواء نهاية سبتمبر.. تعرف على طقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة
بينها 3 شاحنات وقود..قافلة المساعدات الإنسانية الـ 44 تتوجه إلى غزة
تفاصيل صادمة.. شهادة ضابط المباحث تكشف كيف استدرج نقاش طفل المعصرة واعتدى عليه مرتين
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو أطال الحرب على غزة لمكاسب سياسية ضيقة
الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
معجزات وكرامات سيدنا النبي في الدنيا والآخرة.. علي جمعة يوضحها
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
عشرات القتلى والمصابين والمفقودين .. انهيار مبنى مدرسي في إندونيسيا
أهالي جنود الاحتلال: لن نسمح لنتنياهو بتخريب اتفاق وقف الحرب علي غزة
أهالي غزة يترقبون مصير خطة ترامب للسلام في أجواء متوترة وقصف مستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط

الدعم النقدي
الدعم النقدي
عبد الرحمن سرحان

حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط (تكافل) الفئات المستحقة وشروط استمرار الصرف، بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

ويهدف القانون، الذي من المنتظر أن تصدر لائحته التنفيذية قريبا، إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ونسب الفقر والثراء، وتعميق كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

كما يهدف إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز صحة الأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم، وضمان انتظام الأطفال في التعليم، والتحقق من التزام الأسر بمتطلبات الرعاية الصحية.

الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)

يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:

1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.


2. الأسرة المعالة.


3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.


4. أسرة المجند.


5. الأسرة مهجورة العائل.

شروط استمرار صرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)

يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:

1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:

متابعة نمو الأطفال.

الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.

2. التزام الأبناء بالتعليم:

الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.

يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي

يتم وقف الدعم نهائيًا في حالة:

عدم التزام الأسرة بشروط الصحة والتعليم المحددة.

عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية بدون تقديم عذر مقبول.

اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.

يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الدعم النقدي والاستثمار في الأفراد، لضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي قانون الدعم النقدي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

عمرو أديب

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

الزراعة

منحة مناخية.. كيف يؤثر انخفاض درجات الحرارة على المحاصيل الزراعية؟

جولة اليوم

رئيسة المجلس القومي للمرأة تتفقد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة ورئيس المجلس القومي للمرأة يشهدان فعاليات ندوة "معًا بالوعي نحميها"

رئيس جامعة المنصورة ورئيس المجلس القومي للمرأة يشهدان فعاليات ندوة "معًا بالوعي نحميها"

بالصور

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الإطلالة

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد