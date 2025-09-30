إصابة شخصين في انقلاب موتوسيكل بالمنيب

تسبب انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق بمنطقة المنيب في إصابة شخصين بإصابات متفرقة، تم نقلهما الى المستشفى لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى المنيب ، وانتقل رجال الاسعاف الى المكان و تبين من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصان.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.