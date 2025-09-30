مدرب جبان.. الدردير يهاجم يانيك فيريرا بعد خسارة الزمالك

هاجم الناقد الرياضي عمرو الدردير مدرب الزمالك يانيك فيريرا بعد خسارة القلعة البيضاء بـ مباراة القمة أمس.

وكتب الدردير عبر صفحتة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مدرب جبان".

وكان قد تم أكد شريف أشرف نجم الزمالك السابق أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك يتحمل جزءا كبيرا من هزيمة الفريق أمام الأهلي في مباراة القمة .

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان ، المُذاع على قناة هي: " فيريرا مدرب جيد ويعمل وفقاً للإمكانات المتاحة ، وأتمنى الصبر عليه وتقييم التجربة بعد منحه الفرصة كاملة".

وأضاف: " أتمنى أن يقوم الجهاز الفني بمعالجة الأخطاء التي ظهرت على الفريق في مباراة القمة استعداداً للمباريات القادمة واستعادة التوازن واستمرار المنافسة وبقوة على لقب الدوري ".