الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في العالم.. فما علاقة ترامب؟
حماس تتسلم خطة لإنهاء حرب غزة وتبدي استعدادها للنقاش| فهل ستنجح وساطة ترامب؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في بلدة كويا بريف درعا الغربي
رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنوفية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تلوث بترولي جديد يهدد الشعاب المرجانية والسواحل السياحية بالبحر الأحمر.. تحقيقات عاجلة
الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة ترامب بشأن غزة
مرة بالحلويات والأخرى بالتهديد.. ننشر أقوال الطفل في واقعة الاعتداء عليه من نقاش بالمعصرة
سويلم يتابع موقف مجهودات الوزارة لتطوير البحيرات الشمالية وتأمين فرص العمل للصيادين
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات محافظة المنوفية.. بعد قليل
الترجمة وأهميتها في خلق توافق وتواصل بين دول العالم.. تفاصيل

محمد نصر الجبالي، استاذ الترجمة وعميد كلية الألسن بجامعة الأقصر سابقا
محمد نصر الجبالي، استاذ الترجمة وعميد كلية الألسن بجامعة الأقصر سابقا
إسراء صبري

قال محمد نصر الجبالي، أستاذ الترجمة وعميد كلية الألسن بجامعة الأقصر سابقا، إن الترجمة كان لها دور واضح في إقامة جسور للتواصل بين الثقافات، وكذلك كان لها دور في انتشار الديانات في العديد من الدول، متابعا: “اليوم العالمي للترجمة هو يوم ترجمة الانجيل إلى اللغة الأرمنية”.

وأضاف الجبالي، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن الترجمة ساهمت أيضا في نشر الديانة الإسلامية، من خلال ترجمة معاني القرآن الكريم وانتشاره في العديد من الدول، متابعا: “الترجمة تساهم في تعريف الإنسان بمعرفة الطابع الثقافي للمجتمعات الأخرى”.

وشدد على أن الترجمة تساهم أيضا في تمازج الثقافات والأفكار وتقارب الفكر بين المجتمعات، كما تقلل الفجوة بين المجتمعات وتقوية العلاقات فيما بينهم.

وأكمل: “الترجمة تحقق حالة من التوافق والسلام بين المجتمعات، من خلال التفاهم مع الغير والتعامل بشكل أفضل، ولذلك يلعب المترجم دورا هاما في تطوير العلاقات بين الدول وبعضها البعض”.

الترجمة كلية الألسن اليوم العالمي للترجمة

