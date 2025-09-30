الترجمة وأهميتها في خلق توافق وتواصل بين دول العالم.. تفاصيل

قال محمد نصر الجبالي، أستاذ الترجمة وعميد كلية الألسن بجامعة الأقصر سابقا، إن الترجمة كان لها دور واضح في إقامة جسور للتواصل بين الثقافات، وكذلك كان لها دور في انتشار الديانات في العديد من الدول، متابعا: “اليوم العالمي للترجمة هو يوم ترجمة الانجيل إلى اللغة الأرمنية”.

وأضاف الجبالي، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن الترجمة ساهمت أيضا في نشر الديانة الإسلامية، من خلال ترجمة معاني القرآن الكريم وانتشاره في العديد من الدول، متابعا: “الترجمة تساهم في تعريف الإنسان بمعرفة الطابع الثقافي للمجتمعات الأخرى”.

وشدد على أن الترجمة تساهم أيضا في تمازج الثقافات والأفكار وتقارب الفكر بين المجتمعات، كما تقلل الفجوة بين المجتمعات وتقوية العلاقات فيما بينهم.

وأكمل: “الترجمة تحقق حالة من التوافق والسلام بين المجتمعات، من خلال التفاهم مع الغير والتعامل بشكل أفضل، ولذلك يلعب المترجم دورا هاما في تطوير العلاقات بين الدول وبعضها البعض”.