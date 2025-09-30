قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطة ترامب لوقف الحرب في غزة.. سلام أم استسلام؟
موقف تسليم الكتب ووجبات التغذية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد
برلماني: خطة ترامب محاولة وصاية جديدة على غزة.. ولا بديل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة
لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم
28 حملة تفتيش في أسبوع واحد.. صندوق مكافحة الإدمان يرصد سائقًا يتعاطى الحشيش
وكيل إقتصادية النواب يضع خطة لإنقاذ التعليم بلا أعباء.. 6 حلول للقضاء على عجز المعلمين
عبد الرازق: مجلس الشيوخ ينعقد الخميس بتشكيله الحالي في مقره بالقصر العيني
التخطيط: الاقتصاد المصري يُسجل نموًا يفوق المستهدف في 2024/2025 بنسبة 5%
الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في العالم.. فما علاقة ترامب؟
حماس تتسلم خطة لإنهاء حرب غزة وتبدي استعدادها للنقاش| فهل ستنجح وساطة ترامب؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

تسرب بترولي.. التفاصيل الكاملة لكسر أحد خطوط الزيت القديمة شمال البحر الأحمر

تسرب بترولي بالبحر الاحمر
تسرب بترولي بالبحر الاحمر
ابراهيم جاد الله

في حادثة تعيد فتح ملف التلوثات النفطية بالبحر الأحمر، رصدت أجهزة وزارة البيئة تلوثًا بتروليًا واسع النطاق في منطقة رأس شقير بخليج السويس، بعد تسرب للزيت الخام امتد بطول يقارب كيلومترا ونصف، نتيجة كسر في خط أنابيب قديم تابع لإحدى الشركات العاملة بالمنطقة.

تسريب بترولي

المعلومات الأولية تشير إلى أن خط الزيت المتضرر كان خارج الخدمة منذ فترة طويلة، لكنه ظل ممتلئًا ببقايا الخام. 

الاصطدام المفاجئ بسفينة مجهولة الهوية أحدث شقوقًا بالخط، ليتسرب الزيت إلى مياه البحر، مسببًا بقعة نفطية قدرت بمساحة 1500 متر تقريبًا.

تدخل عاجل وتحقيقات ميدانية

فور تلقي البلاغ، انتقلت لجنة متخصصة من باحثي البيئة إلى موقع الحادث. التحقيقات بدأت بأخذ عينات لتحليل ما يعرف بـ"البصمة البترولية"، وهي تقنية علمية تحدد بدقة مصدر التلوث، تمهيدًا لتحديد الجهة المسئولة وفتح باب التعويضات القانونية عن الأضرار البيئية والاقتصادية.

بالتوازي، شُرع في تطبيق خطة طوارئ مكافحة التلوث، حيث انتشرت الحواجز المطاطية في البحر، وتمت الاستعانة بمعدات متخصصة لشفط بقع الزيت قبل أن تتحرك مع التيارات المائية نحو مناطق حساسة بيئيًا مثل الشعاب المرجانية، التي تعد من أعمدة التنوع البيولوجي في خليج السويس.

تهديد بيئي متجدد

مصادر بوزارة البيئة أكدت أن الاستجابة كانت فورية لتفادي كارثة أكبر قد تمس الشواطئ السياحية القريبة. ورغم ذلك، يتجدد الجدل حول خطوط البترول القديمة المتهالكة التي لا تزال تشكل "قنابل بيئية صامتة"، خصوصًا أن رأس شقير تُعد من أقدم وأهم مناطق إنتاج البترول في البحر الأحمر.

أبعاد اقتصادية وسياحية

التسرب النفطي لا يهدد البيئة الطبيعية فقط، بل يمتد أثره إلى السياحة والأنشطة الاقتصادية بالمنطقة. 

خليج السويس يحتوي على مواقع غوص ذات شهرة عالمية، وأي تلوث يصيب الشعاب المرجانية أو السواحل قد ينعكس سريعًا على صورة مصر السياحية، في وقت تعتمد فيه الدولة على البحر الأحمر كأحد أهم محركات قطاع السياحة.

دعوات لإصلاح شامل

الخبراء والمهتمون بالبيئة يجددون مطالبهم بضرورة تحديث شبكة خطوط النفط القديمة، ووضع نظام رقابة أكثر تشددًا على عمليات النقل والتفريغ البحري، إلى جانب تعزيز نظم الإنذار المبكر لتفادي التلوث قبل تفاقمه. كما يؤكدون أن الحادث الأخير ليس إلا "جرس إنذار" لحوادث مشابهة قد تتكرر إذا لم يتم التدخل الاستباقي.


 https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/828478236324533/

تسرب بترولي البحر الاحمر تلوث بيئي

