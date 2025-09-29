قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة زوجة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني
الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية ودبلوم المدارس التكنولوجية.. رابط الاطلاع عليها
سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة.. احرص عليها
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن
مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج
النرويج.. طائرة ركاب تحول مسارها بعد رصد مسيرة مجهولة فوق مطار برونوييسوند
الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا
عمرو أديب: عبد الناصر لم يكن يريد الدخول في حرب مع إٍسرائيل
من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم
باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها
أخبار البحر الأحمر.. حملات إزالة التعديات ومتابعة السرفيس وتفتيش المنشآت السياحية

اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر
ابراهيم جادالله

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر اليوم عدة حملات مكثفة تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حيث واصلت الوحدات المحلية جهودها في إزالة التعديات، ومتابعة انتظام حركة النقل الداخلي، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت السياحية لضمان الالتزام بالمعايير.

ففي الغردقة، قام حي شمال بإزالة تعديات على أرض مملوكة للدولة بمنطقة زرزارة خلف مجلس الدولة، شملت خردة ومخالفات مبانٍ بمساحة نحو 120 مترًا، مع وضع لافتة توضح ملكيتها للدولة، كما تم التعامل مع إشغالات أحد بائعي الخردة في المنطقة ومطالبته بعدم إشغال الطريق مرة أخرى، وسط تأكيد رئاسة الحي استمرار حملات المتابعة اليومية.

وفي سفاجا، كثفت لجنة المواقف متابعتها الميدانية لحركة سيارات السرفيس تزامناً مع الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد، حيث شملت المتابعة التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة، والتأكيد على انتظام المواعيد خاصة في فترات الذروة، مع التشديد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات.

كما نفذت لجنة مشتركة من الصحة والطب البيطري والبيئة والسلامة المهنية، حملة تفتيشية على منشأتين سياحيتين بالغردقة، لرصد مدى التزامهما بالاشتراطات الفنية والصحية والبيئية. وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات تتعلق بالنظافة وسجلات المواد الخطرة والوقاية المهنية، إلى جانب ملاحظات مرتبطة بانتشار الحشرات وعدم نظافة المطابخ. فيما أكد الطب البيطري سلامة اللحوم والدواجن والأسماك، بينما شددت اللجنة على ضرورة صيانة مرافق إدارة المخلفات بالفنادق.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الحفاظ على المظهر الحضاري لمدن البحر الأحمر، وضمان راحة المواطنين والطلاب، وتعزيز سمعة الغردقة والسواحل المصرية كوجهة سياحية عالمية.

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

حسين الجسمي

فخر بلا غرور.. حسين الجسمي يعلق علي نجاح أحدث ألبوماته

مي عز الدين

مي عز الدين بإطلالات جذابة بالذكاء الاصطناعي

سارة سلامة

سارة سلامة تلفت الأنظار في قلب باريس بإطلالة جذابة

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

