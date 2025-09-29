أخبار البحر الأحمر.. حملات إزالة التعديات ومتابعة السرفيس وتفتيش المنشآت السياحية

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر اليوم عدة حملات مكثفة تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حيث واصلت الوحدات المحلية جهودها في إزالة التعديات، ومتابعة انتظام حركة النقل الداخلي، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت السياحية لضمان الالتزام بالمعايير.

ففي الغردقة، قام حي شمال بإزالة تعديات على أرض مملوكة للدولة بمنطقة زرزارة خلف مجلس الدولة، شملت خردة ومخالفات مبانٍ بمساحة نحو 120 مترًا، مع وضع لافتة توضح ملكيتها للدولة، كما تم التعامل مع إشغالات أحد بائعي الخردة في المنطقة ومطالبته بعدم إشغال الطريق مرة أخرى، وسط تأكيد رئاسة الحي استمرار حملات المتابعة اليومية.

وفي سفاجا، كثفت لجنة المواقف متابعتها الميدانية لحركة سيارات السرفيس تزامناً مع الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد، حيث شملت المتابعة التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة، والتأكيد على انتظام المواعيد خاصة في فترات الذروة، مع التشديد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات.

كما نفذت لجنة مشتركة من الصحة والطب البيطري والبيئة والسلامة المهنية، حملة تفتيشية على منشأتين سياحيتين بالغردقة، لرصد مدى التزامهما بالاشتراطات الفنية والصحية والبيئية. وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات تتعلق بالنظافة وسجلات المواد الخطرة والوقاية المهنية، إلى جانب ملاحظات مرتبطة بانتشار الحشرات وعدم نظافة المطابخ. فيما أكد الطب البيطري سلامة اللحوم والدواجن والأسماك، بينما شددت اللجنة على ضرورة صيانة مرافق إدارة المخلفات بالفنادق.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الحفاظ على المظهر الحضاري لمدن البحر الأحمر، وضمان راحة المواطنين والطلاب، وتعزيز سمعة الغردقة والسواحل المصرية كوجهة سياحية عالمية.